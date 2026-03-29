El precio de Valentín Dávila, prometedor delantero vinculado con el Betis

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, Talleres tasaría el salto a Europa de su joven promesa en unos 5-6 millones, aunque aún es demasiado pronto para hablar de ello. Relacionado con el Betis, no ha habido ningún tipo de contacto al respecto ni sería un objetivo prioritario a seguir por el momento

Ha viajado el Betis a Argentina para analizar en directo a diferentes objetivos potenciales de cara a futuros mercados y la presencia de Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico verdiblanco, no ha pasado inadvertida por tierras albicelestes.

La dirección deportiva heliopolitana ha seguido en directo partidos como el Independiente-Talleres y el Estudiantes-Central Córdoba, despertando rumores sobre posibles objetivos y operaciones, como la ya iniciada por el central Kevin Lomónaco (Independiente), que se ha visto torpedeada en las últimas semanas por las filtraciones habidas, las cuales han generado un profundo malestar en el seno de la entidad bética.

Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico del Betis, de gira por Argentina

Desde Argentina, junto al del joven central Mikel Amondarian, apuntan ahora el nombre del delantero de Talleres Valentín Dávila, quien a sus 19 años está dejando sensaciones muy positivas en el fútbol argentino. De hecho, el propio Dávila fue el autor del gol de la victoria en el feudo del 'Rojo' ante los ojeadores béticos.

El jovencísimo delantero, de 1'85 de altura, se ha ganado un sitio en el primer equipo de Talleres, convirtiéndose en todo un habitual en los planes de Carlos Tévez, pese a que en esta ocasión tan sólo disfrutó de diez minutos de partido; eso sí, los aprovechó bien, haciendo un gol.

Valentín Dávila, un delantero cuyo salto a Europa costaría 5-6 millones

Valentín Dávila es considerado ahora mismo un prometedor delantero que tiene contrato con Talleres hasta 2029 y que, según Transfermarkt, está valorado en 500.000 euros. Una exigua tasación que poco tiene que ver con el que sería su valor real, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo.

Habiendo hecho ya cuatro goles en siete partidos, la intención de Talleres es blindarlo, siendo su precio de salida a Europa en torno a los cinco o seis millones de euros. Una tasación real que acabará de tomar forma en breve, nada más que el delantero consiga firmar otros tres o cuatro goles en el fútbol argentino, haciendo sonar aún más su nombre a nivel internacional.

Sin contactos por Dávila

Pese a ello, la redacción de ESTADIO Deportivo ha podido contrastar que por parte del Betis no ha existido ningún tipo de contacto al respecto con Talleres. Información que confirman a este diario desde la propia entidad verdiblanca, donde desmienten haber ido a ver a Dávila en concreto. El Betis suele viajar para seguir en directo diferentes campeonatos, incluidos los de Sudamérica, aunque allí habitualmente se genera más ruido al respecto.

Y es que el movimiento de Dávila sería demasiado prematuro aún, tratándose Dávila de un jovencísimo delantero que prácticamente acaba de debutar con Tévez y cuyo camino natural de dar el salto a Europa sería hacerlo, primero, a un filial. Una realidad que, teniendo en cuenta las cifras económicas que comienzan a valorarse en torno a su figura (5-6 millones) lo alejarían en ese momento de clubes como el Betis. Todos coinciden que es demasiado pronto para hablar de ello, aunque no cabe duda que el de Valentín Dávila será un nombre que estará en la mesa de las direcciones deportivas de la mayoría de los grandes clubes europeos si el ariete es capaz de mantener en el tiempo el nivel que viene demostrando.