Giráldez, sobre su futuro en el Celta: ﻿"No tengo por qué seguir lo que la gente dice ni compararme con Simeone ni con Ferguson"

El preparador del Celta sabe que no estará "eternamente" en el club, pero no piensa en el futuro; eso sí, deja claro que no se dejará llevar por lo que pueda pensar la gente a la hora de tomar una decisión: "Yo decido sobre mi carrera y mi vida"

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha cumplido hace escasos días dos años al frente del banquillo celeste. El de Porriño ha logrado algo impensable hace tan solo una par de temporadas cuando cogió las riendas del vestuario con la misión de salvarlo del descenso a Segunda división, y ahora lo tiene luchando por la quinta plaza de LaLiga y en cuartos de final de la Europa League.

Su buen hacer en Europa y en la elite del fútbol español no pasa desapercibido para otros clubes como es lógico, y ya ha sido vinculado a otros clubes europeos e incluso al Athletic Club, que este próximo verano deberá abordar la contratación de nuevo entrenador tras confirmar su marcha Ernesto Valverde. Por todo ello, la afición empieza a ver peligrar en cierta forma el futuro de Giráldez en Balaídos, aunque él, siempre un hombre tranquilo, no mira más allá del presente.

"Agradezco el cariño, que la gente me ponga en esa situación o hable de mí pero no toca ahora ni es algo que deba preocupar a alguien", respondía recientemente en una entrevista a la Radio Galega cuando le preguntaban si cumpliría su contrato, que expira en junio de 2027.

Claudio Giráldez habla claro sobre su camino en el Celta

Además, Giráldez ha dejado claro que no se dejará llevar por lo que puedan pensar fuera a la hora de tomar una decisión sobre si salir algún día de Vigo o no. "Primero yo decido sobre mi carrera y mi vida. Da igual lo que puedan opinar los demás salvo mis jefes que son los que pueden decir renovarme o echarme", ha recordado.

De hecho, gran parte de la afición olívica lo ve muchos años en el banquillo de Balaídos, como una especie de Simeone en el Atleti o Ferguson en el Manchester United. "No tengo por qué seguir lo que la gente dice que tengo que seguir ni seguir una carrera al uso ni compararme con Simeone ni con Ferguson. Tiene que ver con los momentos, con ir estando cómodos, seguir la misma línea de pensamiento de crecimiento y siempre digo que es la línea en la que estamos ambas partes ahora mismo. Por eso estoy contento aquí. Se ha visto que las cosas cambian muy rápido para todo y estamos juzgados por los resultados. Cuando ganamos somos todos buenísimos, cuando perdemos somos todos malísimos", ha explicado.

Por último, Giráldez ha sido muy claro, ahora mismo no piensa en otra cosa que no sea estar en el Celta, pero también sabe que nada dura para siempre. "No tengo otra ambición ahora mismo, otra ilusión. El momento que cambie mi pensamiento, el pensamiento del club pues sabemos que esto no va a ser eterno, sabemos que nadie está en un sitio eternamente y menos en nuestra profesión", ha finalizado.