Valentín Dávila, "espiado por emisarios del Betis"

Desde Argentina se asegura que la comitiva bética desplazada a Argentina monitorizó al joven punta de 19 años en el mismo partido que estuvieron pendientes de Lomónaco

La dirección deportiva del Betis se desplazó a Argentina recientemente para espiar en directo a varios futbolistas que gustan y para avanzar posibles operaciones como la iniciada por el central Kévin Lomónaco.

Así, hasta ahora ha trascendido que la expedición bética, comandada por el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, siguió en directo al defensor en el partido entre Independiente y Talleres y que hubo en encuentros para intentar profundizar en una negociación torpedeada en cierto modo por las filtraciones que causaron malestar en el seno heliopolitano.

También se supo que hubo presencia bética en el Estudiantes-Central Córdoba para vigilar al joven centrocampista Mikel Amondarian, que causó una grata impresión a los de La Palmera, con un gol y una asistencia.

El Betis vigiló en directo a Lomónaco y Valentín Dávila en el mismo partido

No obstante, Lomónaco y Amondarain no han sido los únicos objetivos de este viaje a tierras argentinas, pues se ha monitorizado a otros futbolistas, todos jóvenes y prometedores. Así, el último nombre en aparecer ha sido el Valentín Dávila, delantero de solo 19 años que milita en el Talleres de Córdoba. De ese modo, los enviados no solo estuvieron pendientes del zaguero, sino también del punta, que además llamó la atención con el gol en la victoria en el feudo del 'Rojo'.

De ese modo, el periodista Esteban Edul afirmó en ESPN que "emisarios del Betis de España observaron muy bien a Valentín Dávila ante Independiente”, que aseguró que el atacante era uno de los objetivos a seguir de la comitiva verdiblanca en Argentina.

El ariete de 185 centímetros se ha ganado un sitio en el primer equipo de Talleres pese a su juventud y antes los ojos de Álvaro Ladrón de Guevara maximizó al máximo los diez minutos que estuvo sobre el terreno de juego, si bien suele entrar habitualmente en los planes de Carlos Tévez.

Tasado en 500.000 euros, tiene contrato hasta 2029

Formado en la cantera de Talleres, está tasado por Transfermarkt en 500.000 euros y tiene contrato hasta diciembre de 2029,si bien, según apuntan desde Argentina, la intención de su club es blindarlo con una renovación una vez conocido el interés que ya despierta en Europa.

Dávila se estrenó en el primer equipo el 27 de enero de este año y ya ha disputado un total de once partidos, diez de ellos en el actual Torneo Apertura, en los que suma un total de cuatro goles, dos en los tres últimos partidos, por lo que ahora mismo se encuentra en la plena ebullición.