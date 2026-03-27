El precio de Mikel Amondarain, joven objetivo del Betis: "Quedaron alucinados"

Fuentes cercanas a Estudiantes afirman a ESTADIO que el prometedor medio causó una grata impresión a los enviados béticos y estiman la cantidad por la que saldría este verano del club argentino

Amondarain está en la agenda del Betis y fue seguido en directo.@mikel.amondarain

En el reciente periplo por Argentina de la dirección deportiva verdiblanca, emisarios verdiblancos hicieron una parada en La Plata para espiar 'in situ' a un joven futbolista que lleva en la agenda verdiblanca desde hace un tiempo.

Y lo cierto es que Mikel Amondarain, centrocampista de 21 años de Estudiantes, firmó un excelente partido contra Central Córdoba al marcar un tanto y servir una asistencia en la goleada por 5-0.

Actuación que reforzó los planes heliopolitanos con este prometedor futbolista argentino de ascendencia vasca, hasta el punto de que hubo conversaciones con su entorno y se ha llegado a asegurar que el club bético habría realizado una oferta de tres millones de euros por el 80% del pase.

Amondarain convence en directo al Betis

En este sentido, fuentes cercanas al club platense revelan a esta redacción la grata impresión que causó Amondarain el pasado lunes a los enviados de La Palmera, posiblemente el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, que estuvo el domingo en el Independente-Talleres para vigilar a Kevin Lomónaco.

"Vieron el partido y quedaron alucinados con Amondarain", señalan a ESTADIO dichas fuentes, que, no obstante, no confirman la oferta del Betis de tres millones, pero sí que estiman su probable precio de salida, que elevan a unos cinco millones de euros, cifra que pretenderían poner sobre la mesa por el 80% del pase "clubes del norte de España y de Portugal".

Así, apuntan que en Estudiantes no tienen intención tampoco de alargar demasiado a situación, conscientes de que tampoco pueden exigir demasiado por un futbolista de su edad y ante su necesidad de hacer caja, mientras que informaciones procedentes de Argentina apuntan que las conversaciones con el Betis se encuentran bien encaminadas.

"Preparado" para dar el salto a Europa

A priori, la intención verdiblanca es repetir la fórmula empleada con Gonzalo Pétit, es decir, reclutarlo este verano para cederlo, posiblemente en Segunda división o a un Primera donde le garanticen minutos de cara a que obtenga rodaje en el fútbol español.

Desde luego, las fuentes consultadas por ED, lo ven "preparado" para dar el salto, pero creen que retenerlo un poco más le permitiría madurar su juego y técnica antes de probar la deseada aventura en el Viejo Continente.

Cabe recordar que ya apareció su nombre vinculado en mercados anteriores para reforzar la posición de pivote, si bien en verano se apostó finalmente por Amrabat, y en invierno no hubo retoques más allá de la incorporación de Álvaro Fidalgo.

Obviamente, Amondarain vería con muy buenos ojos la opción del Betis después de haberse convertido en pieza indiscutible pese a su juventud en Estudiantes, donde se desempeña tanto de pivote como de centrocampista ofensivo, posición en la que se desempeñó ante los ojos de los enviados béticos..