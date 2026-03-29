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Antonelli arrasa en Japón mientras que Fernando Alonso consigue terminar su primera carrera esta temporada

Mientras Mercedes sigue llevándose todas las carreras, el asturiano logra terminar su primera carrera de la temporada, que visto lo visto, no es poco

Antonelli arrasa en Japón mientras que Fernando Alonso consigue terminar su primera carrera esta temporada

Antonelli en plena carrera del GP de China 2026Imago

María MatitoMaría Matito 4 min lecturaSin comentarios

El Gran Premio de Japón ha certificado que el momento de forma de Andrea Kimi Antonelli no es un espejismo. Tras estrenar su casillero de victorias en la cita en el sprint, el italiano ha firmado un fin de semana redondo en Suzuka: pole, vuelta rápida y un triunfo que le catapulta directamente al liderato del mundial. Aunque es cierto que el coche de seguridad provocado por el fuerte impacto de Oliver Bearman le facilitó las cosas, Antonelli no desaprovechó el regalo y gestionó el liderato con una autoridad aplastante hasta la bandera a cuadros.

McLaren estuvo cerca y Fernando Alonso termina la carrera

La otra cara de la moneda fue para Oscar Piastri. El de McLaren realizó una arrancada magistral para ponerse en cabeza, pero la fortuna le dio la espalda al haber realizado su parada justo antes del accidente del Haas. Pese al revés estratégico, el australiano rescató una meritoria segunda posición, un resultado balsámico tras el calvario de las primeras carreras donde ni siquiera pudo competir por un accidente en Australia y una avería en China.

Cerrando el podio, Charles Leclerc supo sufrir para contener los ataques de George Russell. El británico de Mercedes volvió a mostrarse menos cómodo que su compañero de filas durante todo el evento, conformándose con la cuarta plaza. Por detrás, la emoción se mantuvo viva hasta el último giro en un duelo de alta tensión entre Lando Norris y Lewis Hamilton. El siete veces campeón llegó a rodar en puestos de podio, pero acabó sucumbiendo ante el empuje de Leclerc, Russell y el propio Norris, finalizando sexto en un fin de semana que le trajo amargos recuerdos de la temporada 2025.

En la zona media, Pierre Gasly repitió su papel de mejor del resto al acabar séptimo, defendiéndose con uñas y dientes de un Max Verstappen que no pudo con el francés tras el relanzamiento. Los últimos puntos se los repartieron Liam Lawson y Esteban Ocon. Por su parte, la representación hispana vivió una jornada gris, rodando en grupo en la parte trasera con Carlos Sainz a la cabeza (15º), seguido de Franco Colapinto, Sergio Pérez y un Fernando Alonso que, al menos, logró terminar su primera carrera del año pese a las dos paradas, mientras su compañero Lance Stroll abandonaba por un fallo hidráulico.

Resultados de la carrera del GP de Japón 2026

  1. A. Antonelli (Mercedes): 1:28:03.403
  2. O. Piastri (McLaren): +13.722
  3. C. Leclerc (Ferrari): +15.270
  4. G. Russell (Mercedes): +15.754
  5. L. Norris (McLaren): +23.479
  6. L. Hamilton (Ferrar): +25.037
  7. P. Gasly (Alpine): +32.440
  8. M. Verstappen (Red Bull Racing): +32.677
  9. L. Lawson (RB): +50.180
  10. E. Ocon (Hass F1): +51.216
  11. N. Hulkenberg (Audi): +52.280
  12. I. Hadgjar (Red Bull Racing): +56.164
  13. G. Bortoleto (Audi): +59.078
  14. A. Lindblad (RB): +59.848
  15. C. Sainz (Williams): +1'05.008
  16. F. Colapinto (Alpine): + 1'05.775
  17. S. Perez (Cadillac): +1'32.453
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