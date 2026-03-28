Alonso pone fecha a la reacción de Aston Martin: ''Un par de meses''

Alonso pide calma y marca un plazo de dos meses para que Aston Martin logre salir del pozo

Fernando Alonso mantiene la calma en medio de la tormenta que atraviesa Aston Martin, trazando una hoja de ruta clara para salir del pozo. El asturiano no oculta que el presente es duro, pero fija un horizonte de esperanza. ''Un par de meses'', confiesa a AS, es el tiempo que estima necesario para que el equipo empiece a abandonar las últimas posiciones de la parrilla y pueda soñar con pelear de tú a tú por entrar en la Q2. Su referencia es clara: la resurrección que protagonizó McLaren hace tres temporadas.

Mclaren, el espejo en el que se mira Alonso

''Veremos en un par de meses. Vimos a McLaren últimos al inicio de 2023 y terminaron delante al final de aquella temporada. Quizás sea demasiado optimista, es el escenario soñado, pero la temporada es larga y sabemos que si entendemos los problemas y los arreglamos, tendremos mucho tiempo para hacer una segunda mitad de año, o un último tercio, en una situación mucho mejor. Es en lo que estamos trabajando ahora'', explica Fernando Alonso.

La realidad técnica del AMR26 es compleja, con carencias aerodinámicas y una unidad de potencia Honda que sufre falta de empuje y vibraciones críticas. Sin embargo, Alonso pide paciencia para ejecutar los cambios estructurales necesarios: ''Hay un par de ideas en marcha pero en la F1 nada sucede de la noche a la mañana. Hay que pasar un par de meses con este coche, no merece la pena cambiar muchas cosas de este coche si va a cambiar completamente en dos meses''.

El AMR26, con posibilidades

A pesar de los fallos de juventud del proyecto, el bicampeón detecta destellos de calidad en el diseño: ''Hay un potencial enorme en el coche y en el motor. Hemos progresado desde Bahréin en cuanto a deployment y entender problemas de manejabilidad. Tenemos que arreglar las vibraciones y el déficit de potencia, son cosas fundamentales que han empezado mal, pero los ingenieros no están viendo la tele, están trabajando al máximo así que debemos darles tiempo y ser pacientes mientras seguimos compitiendo con este paquete''.

Por último, Fernando dejó una reflexión amarga sobre la conducción de estos nuevos F1 en trazados míticos: ''El desafío ha terminado, es como cualquier otro circuito''. Según el asturiano, la gestión eléctrica ha matado la épica de las curvas rápidas: ''Las curvas de alta velocidad son ahora la estación de carga del coche'', sentencia, lamentando que la destreza del piloto haya pasado a un segundo plano frente a la necesidad de regenerar energía.