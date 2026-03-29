F1 GP Japón 2026 | La carrera en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el circuito de Suzuka

Sigue en directo el minuto a minuto del tercer GP del año, el Gran Premio de Japón

¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Gran Premio de Japón de Fórmula 1! Estamos en directo desde el legendario trazado de Suzuka para vivir una jornada que promete emociones fuertes.

Faltan aproximadamente quince minutos para que se apaguen los semáforos y arranque la 40.ª edición del GP de Japón, la número 36 que se disputa en este escenario histórico. El ambiente es inmejorable y la tensión se palpa en el ambiente antes de que los motores rujan en uno de los circuitos más exigentes del calendario

Kimi Antonelli parte desde la posición de privilegio tras su estratosférico tiempo de ayer, con las flechas plateadas copando una primera fila que parece imbatible. Por detrás, la incógnita de Red Bull y el hundimiento de Aston Martin marcan una previa llena de interrogantes

Ojo al dato del asfalto, que es clave para la estrategia de neumáticos: la pista está rozando ya los 36°C. Veremos cómo afecta este incremento térmico al ritmo de carrera y a la degradación en un circuito tan exigente como este

¡Atención a las condiciones en Suzuka porque el calor empieza a apretar! A falta de solo 20 minutos para que arranque este Gran Premio de Japón, la temperatura ambiente ya supera los 18°C , una cifra algo más alta de lo que habíamos visto en las dos jornadas anteriores.

En cuanto a las estrategias, prácticamente toda la parrilla ha apostado por la seguridad del neumático medio para este arranque de Gran Premio. La única nota discordante la pone Valtteri Bottas, que ha decidido arriesgar montando el compuesto duro. Veremos si al finlandés le sale bien la jugada a largo plazo en una carrera que promete ser de máxima exigencia

¡Semáforo en verde para la vuelta de formación! Los monoplazas ya ruedan sobre el asfalto de Suzuka con diez minutos de retraso sobre el horario previsto . Por delante, 53 giros de pura intensidad en este trazado japonés que dictará sentencia.

Día negro para los Mercedes en este arranque. George Russell ha caído hasta la cuarta plaza, mientras que el poleman Kimi Antonelli ha descendido hasta la sexta posición. Entre ambos compañeros se ha colado un Lewis Hamilton que no ha perdonado el error de las flechas plateadas

¡SE APAGAN LAS LUCES EN SUZUKA! ¡ARRANCA EL GRAN PREMIO DE JAPÓN! ¡Mazazo para las flechas plateadas! Los Mercedes se han quedado clavados en la arrancada y han perdido toda su ventaja inicial. Oscar Piastri no ha desaprovechado el regalo y se coloca como nuevo líder de la carrera, seguido muy de cerca por un Charles Leclerc que también ha volado en estos primeros metros

Vuelta 2 en Suzuka y saltan las chispas por radio. ¡Se queja Kimi Antonelli! El italiano reporta un toque de otro monoplaza en la salida, aunque parece que el Mercedes no tiene daños críticos. Antonelli no se lo piensa dos veces y lanza el coche en la recta principal para adelantar a Lewis Hamilton con una facilidad pasmosa. Recupera una plaza el de Mercedes, que ya es quinto y pone la mirada en el grupo de cabeza

Mercedes empieza a imponer su ritmo. George Russell se deshace de Charles Leclerc con una facilidad pasmosa para colocarse en la segunda posición. El británico ya tiene un nuevo objetivo en el punto de mira: Oscar Piastri. El de McLaren lidera la carrera con una ventaja de casi dos segundos que Russell intentará recortar de inmediato

George Russell impone un ritmo infernal. El británico es el único piloto en pista capaz de rodar en 1:34 en su último paso por meta, lo que le ha servido para recortar cuatro décimas directas a Oscar Piastri

Kimi Antonelli está pegado a la caja de cambios de Lando Norris buscando recuperar la cuarta plaza, mientras que George Russell vuelve a recortar otras cuatro décimas a la cabeza. El británico ya tiene a Oscar Piastri a tiro de piedra, a menos de un segundo de distancia

George Russell sigue martilleando el crono con un 1:34.7 constante, frente al 1:35.1 de Oscar Piastri. El líder del Mundial ya ha reducido la brecha a solo siete décimas sobre el australiano

Oscar Piastri resiste una vuelta más en el liderato de Suzuka. El australiano aguanta el tipo, aunque la amenaza de George Russell es cada vez más real y el británico ya está en zona de ataque

George Russell ha lanzado el coche en la frenada de la chicane antes de meta para arrebatarle el liderato a Oscar Piastri. ¡Pero ojo que se la devuelve el de McLaren! El australiano ha tirado de modo overtake en la recta principal para recuperar la primera posición en la entrada de la curva 1.

Por su parte, Carlos Sainz no consigue ganar terreno y se mantiene estancado en esa 16ª plaza inicial. Panorama complicado para ambos mientras la lucha en los puestos de cabeza sigue al rojo vivo.

Malas noticias para los pilotos españoles en la parte trasera de la parrilla. Fernando Alonso ha caído hasta la 21ª posición tras verse superado por su propio compañero de equipo, Lance Stroll.

¡Golpe de autoridad de Kimi Antonelli! El italiano se ha lanzado con todo en la frenada de la chicane para superar a Lando Norris y escalar hasta la cuarta posición. El poleman sigue con su remontada particular y ya tiene a Charles Leclerc en el punto de mira. El de Ferrari es el próximo obstáculo en su camino hacia el podio. ¡Mercedes viene con todo en Suzuka!

en apenas dos giros se abrirá la ventana de paradas en boxes. Las estrategias están a punto de entrar en juego en Suzuka. En pista, Oscar Piastri respira un poco y logra meterle algo de margen a George Russell en la lucha por el liderato.

La brecha se abre en el grupo perseguidor. Lando Norris y Lewis Hamilton, quinto y sexto respectivamente, han cedido terreno en los últimos giros y pierden definitivamente el contacto con la estela de Kimi Antonelli.

George Russell ha caído a más de un segundo de Oscar Piastri, quien lanza un mensaje de confianza por radio: “Si mantenemos la posición en pista, podemos aferrarnos a esto”. El australiano empieza a creer en la victoria.

El Mercedes le ha dado un latigazo al piloto de las flechas plateadas al abrir gas en la recta de meta, un susto que el monegasco no ha desaprovechado. Leclerc se la ha devuelto de inmediato para recuperar la tercera plaza del podio

Kimi Antonelli lograba ganarle la partida a Charles Leclerc con una gran maniobra en la frenada de la chicane, pero la alegría le ha durado poco al italiano.

Lando Norris es el primer valiente en hacer la parada en este GP de Japón. El de McLaren ha montado el compuesto duro para intentar llegar hasta el final sin volver a parar. Con este movimiento, Norris busca protegerse de un posible undercut de Lewis Hamilton y consolidar su posición en la zona alta. Ahora la duda es si el resto de los de arriba responderán de inmediato o aguantarán una vuelta más en pista

Charles Leclerc responde al movimiento de McLaren. El monegasco ha pasado por el pit lane para cubrirse del undercut de Lando Norris y la jugada le ha salido perfecta: se mantiene por delante del británico tras la parada.

Oscar Piastri empieza a consolidar su ventaja en Suzuka. El australiano ha aprovechado el aire limpio para despegarse de George Russell, quien ya ha caído a casi dos segundos de la cabeza de carrera.

El pulso interno en Mercedes está al rojo vivo. Kimi Antonelli no levanta el pie y le ha recortado otras seis décimas a George Russell en este último giro, dejando la diferencia entre ambos en apenas dos segundos y medio.

La carrera se convierte en un tablero de ajedrez. Oscar Piastri no pierde el tiempo con los neumáticos nuevos y ya ha dado cuenta de Max Verstappen, que sigue en pista estirando sus gomas iniciales.

¡Ollie Bearman se ha ido directo contra las protecciones en la curva 13! El impacto ha sido fuerte. La tensión es máxima porque la salida del pit-lane está cerrada por seguridad, lo que impide que los pilotos que aún no han parado, como Kimi Antonelli, puedan aprovechar la neutralización para cambiar neumáticos sin perder tanto tiempo.

Kimi Antonelli y Lewis Hamilton han realizado sus paradas, y el siete veces campeón del mundo ha estado a milímetros de arrebatarle la posición a George Russell en la salida del box. La estrategia de Mercedes ha estado a punto de dar un vuelco interno en plena neutralización.

Ell pit-lane se convierte en un hervidero de actividad. Con la reapertura de la zona de paradas bajo el coche de seguridad, todos los pilotos que faltaban por pasar por boxes han aprovechado para montar gomas frescas.

Situación de mucha tensión en la vuelta 23 tras el fuerte impacto de Ollie Bearman. El piloto británico ha podido salir del monoplaza por su propio pie, pero lo ha hecho cojeando visiblemente, lo que indica la dureza del golpe contra las protecciones en la curva 13

El Safety Car ha dado un vuelco absoluto a la jerarquía de este GP de Japón. Kimi Antonelli es el gran triunfador de la carambola estratégica: al haber estirado su parada y realizarla bajo bandera amarilla, ha recuperado el liderato de la carrera con neumáticos mucho más frescos que sus perseguidores

Los dos Aston Martin han decidido montar un segundo juego de neumáticos medios durante la parada. Este movimiento les obliga contractualmente a pasar una vez más por el pit lane antes del final de carrera para montar el compuesto duro, a menos que una bandera roja cambie las reglas del juego

¡Menuda resalida hemos tenido! Kimi Antonelli ha gestionado a la perfección el reinicio para mantener el liderato, cerrando cualquier puerta a un Oscar Piastri que intentaba buscar el hueco.

Kimi Antonelli está en otra dimensión. El italiano acaba de pulverizar de nuevo el crono con una nueva vuelta rápida de carrera, estirando su ventaja y escapándose en solitario al frente del Gran Premio de Japó

Se confirma la pesadilla para Aston Martin. El equipo ha ordenado a Lance Stroll retirar el coche tras detectar un fallo mecánico crítico en su AMR26, un monoplaza que ha sido objeto de duras críticas por parte del canadiense durante todo el fin de semana debido.

Kimi Antonelli ha puesto la directa y ya ha abierto un hueco de más de tres segundos sobre Oscar Piastri, consolidando un liderato que parece incontestable si la mecánica y los neumáticos respetan al Mercedes número 12

Respiro para Oscar Piastri. El de McLaren ha conseguido subir el ritmo lo justo para salir de la zona de peligro y ya mete más de un segundo a Lewis Hamilton

El ritmo de Kimi Antonelli es sencillamente incontestable. El italiano es el único piloto sobre el asfalto de Suzuka capaz de bajar al 1:32, una consistencia que ha dejado a sus rivales sin respuesta. Su ventaja sobre Oscar Piastri ya se estira hasta los 4.5 segundos

¡George Russell se lanza al ataque sobre Lewis Hamilton! Los dos pilotos de Mercedes, que se conocen a la perfección tras años compartiendo garaje, han iniciado un duelo directo por el último escalón del podio

Lewis Hamilton ha tirado de veteranía para proteger su posición, cerrando la puerta de forma agresiva a George Russell en la frenada de la curva 1. El joven británico lo ha intentado por fuera, pero se ha quedado sin espacio ante la firmeza del siete veces campeón

En apenas un giro, George Russell ha pasado de lanzar el ataque por el podio sobre Lewis Hamilton a verse relegado a la quinta posición, superado por el Ferrari de Charles Leclerc

Lo de Kimi Antonelli empieza a ser un insulto al resto de la parrilla. El italiano ha vuelto a destrozar el cronómetro con un impresionante 1:32.731, marcando una nueva vuelta rápida de carrera. Es, con diferencia, el piloto más rápido sobre el trazado nipón, siendo el único que logra romper la barrera del 1:33 de forma consistente.

La radio de Charles Leclerc empieza a echar humo. El monegasco ha lanzado un mensaje muy claro a su muro: considera que están perdiendo un tiempo precioso rodando detrás de Lewis Hamilton. Con el coche pegado al difusor del Mercedes, Leclerc siente que tiene más ritmo pero no logra encontrar el hueco para materializar el adelantamiento en pista.

Vuelta 41 y la tensión se traslada al box de Maranello. Charles Leclerc ha pasado definitivamente al ataque sobre Lewis Hamilton, pero sus intentos de adelantamiento están teniendo un efecto secundario peligroso: la lucha está frenando el ritmo del grupo perseguidor

¡ Qué maniobra de Charles Leclerc! El monegasco ha lanzado un ataque magistral sobre Lewis Hamilton, concretando un adelantamiento en una batalla al límite que le coloca provisionalmente en el tercer escalón del podio. Leclerc ha demostrado tener ese punto extra de ritmo que reclamaba por radio y no ha desaprovechado la oportunidad en cuanto ha visto el hueco

Lo de Kimi Antonelli empieza a rozar lo sobrenatural. A falta de solo diez vueltas para que caiga la bandera a cuadros en Suzuka, el italiano ha decidido dar un golpe de autoridad definitivo. Ha vuelto a destrozar el cronómetro marcando una nueva vuelta rápida de carrera con un estratosférico 1:32.538.

La Scuderia ha pasado de soñar con el podio a estar bajo un asedio total. Charles Leclerc no puede relajarse ni un segundo porque George Russell ha recuperado el ritmo y está pegado a su difusor, buscando recuperar esa tercera posición que perdió hace apenas unos giros.

La fiabilidad ha sido el talón de Aquiles del equipo británico este año, pero Alonso está tirando de toda su experiencia para gestionar la mecánica y acariciar la bandera de cuadros por primera vez en esta campaña. Cada curva superada es un alivio para los ingenieros en el muro, que ven cómo su piloto estrella está a punto de romper la sequía de finales de carrera.

El foco de atención se desplaza hacia la heroica resistencia de Fernando Alonso. En una temporada que está siendo un auténtico calvario para Aston Martin, el asturiano está logrando lo que parecía imposible: mantener el monoplaza verde en pista durante 46 giros de máxima exigencia en Suzuka.

Kimi Antonelli ha entrado en una fase de dominio absoluto, a pesar de que Oscar Piastri ha apretado los dientes marcando su vuelta rápida personal con un 1:33.3, l a respuesta del Mercedes ha sido demoledora. El italiano le ha metido otras seis décimas en un solo giro, estirando la diferencia por encima de los 13 segundos. Es una exhibición de fuerza que deja claro que Antonelli no está solo gestionando, sino que sigue aumentando el castigo.

Suzuka es un hervidero. Lando Norris ha lanzado un ataque de manual en la chicane, logrando superar al Ferrari en una frenada al límite. Sin embargo, la alegría le ha durado apenas unos metros: Hamilton ha traccionado de forma impecable y, tirando de toda la energía acumulada en su batería, le ha devuelto el hachazo a Norris en plena recta de meta. La experiencia del heptacampeón ha brillado en ese contraataque inmediato.

El panorama de la Fórmula 1 ha dado un vuelco definitivo tras lo visto en la clasificación del GP de Japón. Mercedes ha impuesto una autoridad incontestable en un trazado donde su monoplaza se desplaza con una precisión milimétrica. La gran figura de la jornada ha sido, una vez más, Kimi Antonelli. La joven perla italiana ha confirmado que su irrupción en 2026 no es casualidad al registrar un tiempo de 1:28.778, lo que le ha permitido batir a George Russell por casi tres décimas y asegurarse su segunda pole consecutiva. Con este resultado, Mercedes monopoliza la primera fila y Antonelli se posiciona con serias opciones de asaltar el liderato del mundial en la carrera de hoy.

En la otra cara de la moneda se encuentra Red Bull, que atraviesa una crisis de rendimiento alarmante. El RB22 sigue mostrando una falta de ritmo evidente y problemas estructurales que ya lastraron al equipo en las citas anteriores. La imagen del día ha sido la de un Max Verstappen visiblemente decepcionado tras quedar eliminado en la Q2, siendo superado por Hadjar y Lindblad. Esta situación, que no se veía desde su accidente en Australia, confirma que la escudería austriaca ha caído a la zona media de la parrilla, lejos de los puestos de privilegio que se le presuponen.

Por último, el calvario de Aston Martin no parece tener fin. A pesar de correr en casa de Honda, el AMR26 ha vuelto a mostrarse como el peor coche de la competición, superado incluso por Cadillac. Las vibraciones constantes y la falta de fiabilidad técnica los han dejado a 1,9 segundos de superar la primera ronda clasificatoria. Con un monoplaza incapaz de generar ritmo competitivo, el equipo se enfrenta a una carrera donde el único objetivo realista es lograr ver la bandera a cuadros.