F1 GP de Japón 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka

El Gran Premio de Japón se disputará este fin de semana con la superioridad de Mercedes. Consulta aquí los horarios y en que canal ver el tercer GP del año

La Fórmula 1 pone rumbo a Japón para disputar la tercera cita del calendario y la segunda de esta etapa por Asia. Toca saborear este paso por el país nipón, ya que tras las cancelaciones confirmadas en Oriente Medio, el campeonato se tomará un descaso obligado durante todo el mes de abril. Lo que parecía un rumor inevitable terminó confirmándose: los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en las fechas previstas. Aunque el comunicado oficial deja una puerta abierta a recolocarlos más adelante, la saturación del calendario actual hace que sea una misión casi imposible.

Este escenario nos deja un Gran Premio de Japón que quizá llega demasiado pronto para Honda. La unidad de potencia de Aston Martin corre en casa, pero está lejos del nivel que desearía. Después de Suzuka, el parón de abril servirá para reflexionar, aunque no hay garantías de que se vayan a aplicar los cambios estructurales que gran parte de la afición sigue reclamando.

Sobre el asfalto, Suzuka se mantiene como una de las grandes joyas del mundial. Es un trazado de 5.807 metros y 18 curvas que exigen el máximo a los pilotos. Desde las míticas enlazadas del primer sector hasta la frenada del Triángulo Casio, pasando por puntos críticos como la curva de la cuchara o la rapidísima 130r, el circuito invita siempre a arriesgar. Ahora en Japón habrá que ver si Mercedes sigue con su legado ganador, que lo ha hecho invencible en las dos primeras pruebas del año, solo pudiéndole seguir el ritmo Ferrari.

Horarios del Gran Premio de Japón de F1

Viernes 27 de marzo

Entrenamientos libres 1: 03:30 - 4:30

03:30 - 4:30 Entrenamientos libres 2: 07:00 - 08:00

Sábado 28 de marzo

Entrenamientos libres 3: 03:30 - 4:30

03:30 - 4:30 Clasificación: 07:00

Domingo 29 de marzo

Carrera: 07:00

¿Dónde ver el GP de Japón de F1 2026?

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Australia 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.