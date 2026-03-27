Entre Mercedes y McLaren anda el juego con Fernando Alonso en la sombra

Los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón en Suzuka subrayan el dominio de dos escuderías, mientras que el asturiano vive en una montaña rusa de sensaciones tras su reciente paternidad

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1, el cual se celebra en el tradicional circuito de Suzuka, llega con novedades. Si bien es pronto para lanzar las campanas al vuelos, ya que la confirmación de las prestaciones no llega hasta que hay clasificación y carrera, podemos decir que los libres 1 y 2 han subrayado el paso al frente de McLaren, así como la permanencia en la élite de Mercedes; y sí, todo ello mientras Fernando Alonso sigue viviendo el Mundial en la sombra, aunque ahora con una genuina sonrisa que otorga el ser padre por primera vez.

Centrándonos en el asfalto, tenemos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más rápido este viernes en el tercer GP del Mundial de F1. En unos libres muy reñidos, el joven piloto relegó al segundo y al tercer puesto a los Mercedes del aún más joven italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Russell, líder del campeonato por delante del anterior.

Para ser exactos, Piastri cubrió los 5.807 metros del legendario trazado nipón en un minuto, 30 segundos y 133 milésimas, 92 menos que Antonelli, ganador hace dos domingos en China, y con 205 milésimas de ventaja sobre Russell; vencedor en la prueba inaugural, en Australia, y primero en el sprint de Shanghái, que lidera el campeonato con 51 puntos, cuatro más que su joven compañero.

Si la primera sesión se vivió bajo el mando de George Russel, en la segunda el australiano firmó la vuelta rápida de la jornada con todos los pilotos usando neumáticos blandos. Su compañero, el inglés Lando Norris, último campeón mundial, marcó el cuarto tiempo, a medio segundo.

Fernando Alonso retrasa su llegada a Suzuka

Alonso, a causa de su recién estrenada paternidad, retrasó una jornada su llegada a Japón y no rodó en la matinal, en la cual cedió su nefasto AMR26 al probador estadounidense Jack Crawford, que cerró la tabla de tiempos, a cuatro segundos y siete décimas de Russell y un segundo por detrás del canadiense Lance Stroll, el compañero del doble campeón mundial asturiano.

Ya subido al coche, y con Carlos Sainz no disfrutando demasiado más a los mandos del Williams, el madrileño y el asturiano fueron decimotercero decimonoveno respectivamente. La realidad es que el excelente momento personal de Alonso no se corresponde con las prestaciones de su Aston Martin, con el que se quedó a tres segundos y cuatro décimas del crono de Piastri.

Verstappen también se queda lejos

Max Verstappen, que el año pasado, con un espectacular final, estuvo a punto de firmar un quinto título mundial seguido con un coche inferior, está asimilando que, o mucho cambian las cosas, o este curso lo tendrá aún mucho más difícil con un monoplaza bastante peor aún. 'Mad Max' había sido séptimo, a casi ocho décimas de Russell, en la sesión matinal, y acabó décimo, a un segundo y tres décimas de Piastri, por la tarde.

En cuanto a los Ferrari, el monegasco Charles Leclerc concluyó quinto, a más de siete décimas; y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton fue sexto, a casi ocho y media.