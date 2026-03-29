Carlos Sainz, sin piedad contra la 'nueva' Fórmula 1: "Ya veníamos avisando... era cuestión de tiempo"

Sainz alza la voz tras el accidente de Bearman y pide cambios urgentes a FIA y FOM; tanto el madrileño como Lando Norris critican el poco control que tienen los pilotos sobre la entrega de potencia de los monoplazas

Cuando no es por alguna de las nuevas normas, es por la seguridad o aparece el debate de si es aburrida o no la nueva Fórmula 1, pero la realidad es que, después de tres grandes premios disputados, hay más críticas que elogios para lo que se está viendo en los circuitos, donde los Mercedes siguen dominando sin despeinarse.

Esta vez, la F1 sí que tendrá que tomar medidas, porque la seguridad es la que se ha visto puesta en cuestión. Oliver Bearman ha tenido un fuerte accidente en el Gran Premio de Japón 2026, con el que la F1 ha quedado retratada y el aviso que venían haciendo los pilotos ha quedado plasmado sobre el papel.

"Creo que a la Fórmula 1 le viene muy bien este parón porque el accidente que hemos visto hoy con Bearman... ya veníamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase", se quejaba Carlos Sainz nada más acabar la carrera, recordando las veces que los pilotos había avisado de que la entrega de energía de estos monoplazas podía provocar un accidente.

"Tenemos velocidades de 30, 40 o 50 km/h utilizando el boost y el accidente era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50G en Suzuka, con escapatoria. Ahora imagina que vamos a Las Vegas o Bakú y el mismo problema que ha tenido Olli, que le ha sorprendido Franco, lo tenemos en otro circuito a velocidades más altas y sin escapatoria", añade el madrileño, que pide a la cúpula que aproveche el parón que hay en abril por la suspensión de los dos grandes premios de los países árabes para tomar decisiones y adoptar cambios.

"Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy en contra porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami. Incluso si no se puede mejorar todo para Miami, que den un buen paso en Miami y luego un gran paso para, no sé si será el año que viene o más adelante en la temporada", se reafirmaba Carlos Sainz.

El español incidía en que, en todos los cambios de la presente temporada, no se ha tenido en cuenta la decisión de los pilotos, que son los que saben a lo que se enfrentan. "Este es el problema cuando solo se escucha a los equipos. Ellos pensarán que está bien porque quizá se divierten viéndola por televisión, pero desde el punto de vista de un piloto, cuando compites contra otros y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, en realidad no es competir; no creo que haya ninguna categoría en el mundo en la que se den este tipo de velocidades de aproximación, porque entonces es cuando pueden ocurrir grandes accidentes, ya que te pilla por sorpresa, te defiendes tarde y te alcanza el coche de delante", recreaba lo vivido por Bearman y Colapinto en el accidente de Suzuka.

Carlos Sainz y Lando Norris arremeten contra la 'nueva F1'

La queja no sólo es de Carlos Sainz y se basa en la seguridad. La mayoría de los pilotos secundan lo dicho por Max Verstappen y aseguran que esta Fórmula 1 es muy 'previsible'. "Hay que encontrar la solución, hay que hacer lo que sea. (...) Me sorprendía ver cuando nos dijeron: 'no, estamos descontentos con la clasificación, pero contentos con la carrera, con el tipo de carrera que vemos', cuando los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases que estás aquí y te pones allí y sigues, no es un adelantamiento de F1, es más una autopista que aprietas el boost y pasas si quieres, por lo tanto, creo que como categoría tenemos que mejorar y estoy convencido de que si nos escuchan a los pilotos harán cambios", concluía Sainz.

Por si las palabras de Sainz no eran suficientes, a ellas se añaden las del mismo campeón del mundo, un Lando Norris que acabó quinto en Japón, pero que asegura haberse reservado en la pelea con Hamilton por culpa de la entrega de energía y de las limitaciones que trae.

"Honestamente, en algunas situaciones ni siquiera quería adelantar a Lewis. Es solo que mi batería se despliega, yo no quiero que se despliegue, pero no puedo controlarlo. Así que le adelanto, y luego me quedo sin batería, así que él simplemente me vuelve a pasar volando. Esto no es correr, esto es un efecto yo-yo. Aunque él -Hamilton- diga que no lo es, sí lo es", señala el británico de McLaren, que se ve "a merced de lo que entregue la unidad de potencia".

"El piloto debería tener al menos el control sobre eso, y no lo tenemos", se quejaba Lando Norris amargamente. "No hay suficiente control para el piloto y por eso estás demasiado a merced de lo que viene detrás. No es así como debería ser", añade antes de explicar cómo ocurre todo. "El problema es que se despliega en la 130R. Tengo que levantar, porque si no me lo llevo por delante. Y luego, no puedo volver a acelerar. Si acelero, mi batería se despliega y no quiero que se despliegue porque debería haberse cortado. Pero como levantas y tienes que volver a acelerar, se vuelve a desplegar", explicaba el campeón del mundo, quien, como Sainz, no entiende que los pilotos no puedan controlar ese factor clave en las carreras.