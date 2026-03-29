Verstappen se plantea la retirada: ''No lo estoy disfrutando''

DeTelegraaf apunta a que la leyenda neerlandesa de la Fórmula 1 podría retirarse debido a los problemas que le han surgido con la nueva normativa

La Fórmula 1 se ha revuelto por completo en Suzuka. Mientras Andrea Kimi Antonelli celebraba su ascenso al liderato y Fernando Alonso trataba de encontrar consuelo tras terminar su primer carrera del año, la verdadera bomba estallaba en el entorno de Red Bull. Max Verstappen, el piloto que ha marcado la última década, contempla seriamente la retirada. No es un rumor pasajero: el diario neerlandés DeTelegraaf, siempre cercano al círculo íntimo del campeón, ha confirmado que el holandés no comulga con el nuevo reglamento de 2026 y su motivación está bajo mínimos.

Verstappen no puede más

Tras finalizar octavo en el Gran Premio de Japón, incapaz siquiera de lanzar un ataque serio al Alpine de Pierre Gasly, Max dejó entrever un agotamiento mental que va más allá de un mal resultado puntual. Con cuatro títulos en el bolsillo y habiendo rozado el quinto, el incentivo de seguir batiendo récords parece no ser suficiente cuando el "feeling" con el coche y la normativa no acompaña. Verstappen es un piloto de los que necesitan disfrutar al volante, y esta Fórmula 1 actual no termina de encajar en su visión del automovilismo.

Las palabras del neerlandés en Japón fueron demoledoras y reflejan un conflicto interno evidente: ''Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando'', confesó con una honestidad brutal. Lejos de amilanarse ante la idea de colgar el casco en el Gran Circo, Verstappen ya mira de reojo a otros horizontes que le devuelvan la pasión, como las 24 Horas de Le Mans o seguir pulverizando cronos en Nurburgring.

Mucho más que Fórmula 1

La F1 no es el único motor de su vida, y así lo quiso dejar claro ante los medios: ''Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí''. Esta declaración de intenciones pone en jaque a Liberty Media y a su propio equipo, que ven cómo su gran estrella podría bajarse del barco. De hecho, lanzó duras críticas tras la primera carrera de la temporada diciendo que los nuevos monoplazas parecían más de Fórmula E que de Fórmula 1.

Solo el tiempo dirá si estamos ante una maniobra de presión para cambiar aspectos técnicos o si, por el contrario, Verstappen ha decidido que ser el más laureado de la historia no compensa el sacrificio de no divertirse en pista. Al final del día, Verstappen siempre ha sido diferente y único, si decide irse, lo hará bajo sus propias reglas, dejando un vacío imposible de llenar en la parrilla.