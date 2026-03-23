"Max Verstappen va a fichar por Mercedes"

El excampeón del mundo de F1 Damon Hill asegura que, al fin, Toto Wolff logrará cerrar el fichaje del neerlandés, su gran deseo desde hace tiempo

Max Verstappen está viviendo un año para el olvido. Y no sólo en la Fórmula 1. El 'neerlandés volador' competía este pasado fin de semana en la Nürburgring Langstrecken-Serie, una prueba de resistencia en la que demostraba su calidad al volante al hacerse con el triunfo conduciendo el Mercedes-AMG GT3 nº 3 del equipo Verstappen Racing.

Formando equipo el español Dani Juncadella y el francés Jules Gounon, logró la pole con mucha suficiencia y su equipo ganó la carrera con casi un minuto de ventaja sobre sus perseguidores. Sin embargo, la revisión de la "Tyre App" (el registro digital de gomas) les pasó factura y fue descalificado por haber montado siete sets de neumáticos. "Queremos pedir disculpas a Max, Dani y Jules, que hicieron un trabajo impecable en pista", señalaban desde el equipo.

Su relación con Mercedes no queda ahí. Ya tras la última prueba dejó claro que, si estuviera en la escudería que ahora manda en el 'paddock', no tendría rival en la lucha por el título de Fórmula 1. Un guiño a una escudería que trató de ficharlo en los últimos años y se encontró con un portazo de Red Bull.

Damon Hill suelta el bombazo con Verstappen

Una escudería en la que, según señala un excampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen correrá la próxima temporada. "Fichará por Mercedes", confirma Damon Hil en el en el podcast 'Stay on Track'. "He escuchado pequeños rumores de que Verstappen no está muy contento actualmente en Red Bull", añadía el campeón de la categoría reina del automovilismo en 1996.

Si Verstappen llega alguien tiene que salir. George Russell es ahora mismo el piloto puntero de la escudería británica y la apuesta por Kimi Antonelli para promocionarlo antes de tiempo da a entender que ven en él el piloto dominador del futuro.

Ante esto, Damon Hill deja claro quien será el 'sacrificado'. "El que se irá será Russell, aunque gane el Mundial. George siempre es temporal", afirma el piloto británico.

George Russell lidera el Mundial y Antonelli apremia

Ahora mismo, George Russell es el líder del mundial tras las dos primeras carreras, aunque sólo con cuatro puntos de ventaja sobre su compañero Kimi Antonelli. Tras ellos están los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton, pero ya a una diferencia sideral con respecto a los dos Mercedes. Max Verstappen, por su parte, sólo es octavo en la clasificación general, con 8 puntos, a 43 del liderato de Russell.

Estamos sólo al principio de año y la 'silly season' parece que se adelanta. El hecho de que Verstappen pueda estar involucrado o de que Alonso acabe contrato puede dar mucho juego a lo largo de 2026.