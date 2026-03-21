Carlos Sainz: "No me arrepiento de nada"

El piloto madrileño ha sido señalado tras los últimos triunfos de McLaren, pero Sainz deja claro que, para él, acertó dejando la escudería británica

Tras cuatro años de altibajos en Ferrari y uno de menos a más en Williams, muchos miraron a Carlos Sainz el pasado año, cuando los McLaren dominaron el 'paddock' y, pese a la maestría de Max Verstappen, uno de ellos, Lando Norris, acabó haciéndose con el título de campeón del mundo de Fórmula 1.

El piloto británico fue el compañero de Sainz en la escudería de los coches papaya y, aunque en su momento se vio el paso de Sainz a Ferrari como un salto de calidad, a la largo plazo han sido los de Woking los que han dominado la Fórmula 1, mientras que Ferrari sigue sin ganar un campeonato desde que lo lograra Raikkonen en 2007, hace ya casi 20 años.

Hay quien es crítico y compara a Sainz con su padre, que no tuvo fortuna a la hora de cambiar de equipos en el Mundial de rallies, pero el actual piloto de Williams se rebela y asegura que dejó McLaren cuando debía. Fue, según él, la decisión correcta. Así lo señala en el podcast 'Beyond the Grid', donde habla de ese pasado en Williams como compañero de Norris, de su paso por Ferrari o de cómo ha caído en una escudería, Williams, con la que espera crecer.

"Creo que dejar McLaren fue lo correcto en el momento adecuado. (...) No me arrepiento de nada", sentencia Carlos Sainz. El madrileño explica por qué es tan contundente a la hora de afirmar eso y recuerda sus años en Ferrari, en los que siempre estuvo luchando por los podios, algo que en McLaren sólo podría haber hecho en las dos últimas temporadas.

Carlos Sainz, seguro de su decisión

"No. Y te digo, ¿por qué no? Porque, en primer lugar, en 2021, con Ferrari, conseguí mis primeros podios. En 2022 gané mis primeras carreras y en 2023, mientras seguía ganando carreras con Ferrari, McLaren seguía prácticamente último en la clasificación de Bahréin. En aquel entonces pensaba: 'Estaré ganando carreras con Ferrari'", narraba el piloto español.

En ese 2023, a mitad de temporada, se produjo el gran salto de McLaren, que le hizo pelear por las carreras y los podios en el tramo final de temporada. En 2024 ya eran los mejores, pero los Red Bull aún eran fuertes y Verstappen se llevó el Mundial. Y sólo el pasado año fueron campeones, pero aún así, Verstappen acabó por delante de Piastri y casi alcanza a Norris tras remontarle una importante desventaja.

"Lo único que siento es felicidad por el equipo. Sinceramente, me alegro por ellos", dice un Carlos Sainz que nunca ha ocultado el cariño que siente por su antigua escudería. Y la buena relación que tiene con su antiguo compañero, Lando Norris. "Lando siempre ha sido rápido desde el día en que se convirtió en piloto de F1. Creo que en los últimos seis años se ha vuelto un piloto más completo y ha adquirido mayor potencial para ganar el campeonato. Y lo confirmó en 2025 con una segunda parte de la temporada muy sólida", añade.

Williams, un proyecto de vida para Sainz

Como entonces en McLaren, a Sainz le ha tocado empezar desde abajo en Williams. El pasado año, tras una mitad de temporada muy complicada, al final logró llevarse un alegrón en forma de podio. Este año, su escudería ha empezado en la parte de cola, pero el madrileño ya puntuó en el último gran premio y sueña con ir a más en las próximas carreras.

"Creo que cada equipo y cada trayectoria son completamente diferentes, pero la etapa en la que creo que encontré a Williams en 2025, diría que es una trayectoria muy similar a la de McLaren en 2019 y 2020. No sé cuánto tiempo le llevará a Williams en comparación con McLaren y, aun así, lo que McLaren ha logrado al convertirse en campeones del mundo es una tarea extremadamente difícil", admitía Sainz.

El piloto madrileño tiene claro que éste podría ser su último equipo. En su día, cuando se debatía por varias opciones, se decantó por Williams y espera haber acertado. "Williams es un proyecto de vida, porque ahora tengo 31 años y siento que puedo afrontar los próximos años de mi carrera con un objetivo muy claro en mente, que es intentar ayudar a este equipo y volver a estar en la cima", concluye.