Wolff corta de raíz los rumores sobre Verstappen a Mercedes: ''Es absurdo''

El jefe de Mercedes sigue manteniendo su postura de que el neerlandés no llegará a su equipo y mucho menos ''en marzo''

La reciente presencia de Max Verstappen en el circuito de Nürburgring a la los mandos de una Mercedes-AMG GT3, perteneciente a la estructura oficial de Winward Racing, ha hecho saltar las alarmas. Este movimiento, sumando a las declaraciones de analistas de peso en la Fórmula 1 como Jolyon Palmer, ha servido para dar alas a las especulaciones que sitúan al piloto neerlandés en la órbita de las Flechas Plateadas. Pero Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha querido desmentir los rumores.

Verstappen no irá a Mercedes, al menos por ahora

Mercedes ha dado un golpe sobre la mesa al demostrar que son quienes mejor han interpretado el cambio reglamentario de la Fórmula 1. Su dominio en este arranque de campeonato es incontestable, con dos victorias en las dos primeras citas que deja al resto buscando respuestas. Y precisamente Red Bull, con Max Verstappen, es uno de los equipos rezagados y con bastantes frentes abiertos antes de poder plantar cara a los ganadores de las primeras carreras.

''Lo sorprendente es que estos rumores absurdos ya estén circulando en marzo'', comentaba Toto Wolff sobre el rumor que ha rondado durante las últimas semanas. ''Ya es bastante absurdo que normalmente tengamos que hablar de esto en julio. No se quien ha vuelto a sacar este tema'', continuaba el austriaco en unas declaraciones recogidas por Motorsport.

No quiere precipitarse con Antonelli

En otro orden de cosas, Toto Wolff prefiere mantener la calma y asegura que todavía es muy pronto para colocar el cartel de aspirante a la corona al joven italiano. Sin embargo, los resultados hablan por sí solos tras la victoria de Antonelli en el Gran Premio de China, su primer triunfo de la categoría.Esté éxito le permite mantenerse a la estela de Russell en la clasificación general, perfilando lo que apunta ser una batalla interna de Mercedes por el mundial de este año. Aunque en el equipo quieran rebajar la euforia, la pelea por el liderato ante sus dos pilotos es ya una realidad difícil de ignorar: ''En China vivimos un gran momento, pero también habrá carreras en las que las cosas no salgan tan bien''.

''Así que es demasiado pronto para hablar de eso. Solo llevamos dos carreras este año y él ha ganado la última. Estamos en una posición perfecta con un piloto experimentado y otro joven para el futuro: es una combinación de ensueño'', cerraba Toto Wolff, no queriendo precipitarse.