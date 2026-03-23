Charles Leclerc admite la superioridad de Mercedes: ''No me esperaba tanta diferencia''

El monagasco es consciente de la actual supremacía de la escudería alemana y confirma que Ferrari busca mejorar su monoplaza para alcanzar a los actuales líderes

La temporada 2025 fue un año sumamente complicado para Ferrari, marcado por una caída en el rendimiento general y la histórica llegada de Lewis Hamilton, que no tuvo el estreno soñado en la Scuderia. En Constructores, acabaron en la cuarta posición, su peor ubicación desde que comenzó la era del efecto suelo.

Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva. A un paso del dominio de Mercedes y con la nueva normativa buscan mejorar su ritmo para alcanzar a los alemanes. De hecho, Charles Leclerc admitió después de la carrera del GP de China que no se esperaban la diferencia y que están trabajando para poder alcanzar al actual referente de la nueva Fórmula 1.

Leclerc apunta directamente a Mercedes

''No voy a decir que estaba esperando eso, porque esperaba que este ritmo nunca lo veamos. Pero siento que, después de las pruebas, había cosas que simplemente no se acumulaban. En la carrera, no entendía por qué estábamos tan cerca en Australia, por qué estábamos tan cerca en el Sprint. Supongo que ahora está un poco más en la línea de la línea. Pero eso no significa que no podamos presionarlos, y es en una situación difícil, porque con la lucha de esos coches puede ser bastante interesante'', comentaba tras la carrera en China, admitiendo que se desde las tripas de Ferrari no se esperaban esta apabullante diferencia. Según los análisis técnicos de las primeras vueltas, Ferrari se encuentra actualmente a una media de 0.61 segundos por vuelta de Mercedes.

Aunque también hay que decir que del GP de Australia al de China el Carvallino Rampante ha reducido de 0.64 segundos en el primero a 0.58 en el segundo. Habrá que ver en Japón si la cifra se reducirá algo más o si Mercedes seguirá siendo inalcanzable: ''Hay cosas en camino. ¿Cuánto va a marcar la diferencia cuando veamos la diferencia con Mercedes? No lo sé'', comentaba sincero Leclerc, que no tiene claro en que momento se puede dar el sorpasso.

Ferrari aprovechará el descanso improvisado

Por circunstancias ajenas a la Fórmula 1, la organización se ha visto obligada a cancelar dos de sus competiciones: el GP de Baréin y el GP de Arabia Saudí. Esto significa que en abril los equipos tendrán un descanso inesperado debido al conflicto armado de Oriente Medio. A diferencia del parón de verano convencional donde las fábricas deben cerrar, este descanso permite trabajar a pleno rendimiento.

De hecho, Ferrari ha programado un filming day de 200km en Monza durante la segunda quincena de abril. Aunque oficialmente es para contenido publicitario, el objetivo real para ir encaminado a validar ese alerón Macarena que se probó brevemente en China. También buscarían corregir el balance de frenada tras los problemas hidráulicos que sufrieron en Shanghai. Eso sí, este parón es un arma de doble filo: la Scuderia tiene tiempo para mejorar, pero Mercedes también lo usará para pulir su ya dominante W17, por lo que habrá que esperar a mayo en Miami para ver que pasa.