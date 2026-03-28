Antonelli logra la pole en Japón mientras Alonso se hunde en la parrilla

Antonelli vuela en Suzuka y Mercedes domina ante un Fernando Alonso que vuelve a caer en la clasificación

Suzuka ha puesto las cartas sobre la mesa, confirmando lo que se venía rumiando estas semanas. Mercedes jugó al despiste durante gran parte de la clasificación, escondiendo el potencial real con mapas de motor conservadores y gomas usadas. Sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, las flechas de plata desaparecieron en el horizonte, dejando atrás a un grupo perseguidor que, por mucho talento que ponga al volante, conduce coches de una liga inferior.

Piastri se vuelve a subir al cajón

Entre esos perseguidores destacó Piastri. El australiano se marcó una tercera posición de mucho nivel, especialmente meritorio si tenemos en cuenta que no pudo ni arrancar en las dos primeras citas del calendario. Logró sostener a McLaren y superar incluso al campeón vigente, lidiando con una unidad de potencia Mercedes que, por motivos que se escapan al análisis simple, no rinde igual que la del equipo de fábrica. Por su parte, Leclerc tiró de casta y buscó la pole de forma casi temeraria con el Ferrari. Marcó el récord en el primer sector, pero acabó pasándose de frenada en Spoon. Se le podrá discutir el resultado, pero jamás la valentía al monegasco.

A pesar de estos destellos, el nombre propio del día es Kimi Antonelli. El joven italiano se hizo con su segunda pole consecutiva batiendo a Russell por tres décimas. Russell empieza a tener un vecino de garaje que es un problema serio: cometió un error en la chicane durante su último intento, aunque el tiempo de referencia ya estaba marcado desde el inicio de la Q3. Mañana, Antonelli busca confirmar su alternativa tras lo visto en China. El Mundial ya no es cosa de uno.

Alonso no sale del pozo

La parte técnica también dejó titulares, evidenciando que los monoplazas de 2026 sufren lo indecible en trazados rápidos como este. El primer sector de Suzuka se ha convertido en una zona de recarga de baterías, mientras que el tercero es una agonía eléctrica constante. Los parches de la FIA evitaron un desastre mayor, pero los pilotos tienen claro que no es suficiente.

En la zona baja, el drama se centra en Red Bull. Verstappen no pasó de la Q2, mientras que Hadjar sí logró meter el otro coche en la ronda final, confirmando que ni el equipo está fino ni Max atraviesa su mejor momento. En contraste, Sainz obró el milagro con el Williams para salir 16º. Por último, Fernando Alonso cumplió en su duelo particular, metiéndole varias décimas a Stroll para ganarle la posición 21, cerca de los Cadillac, en una temporada que se presenta cuesta arriba para Aston Martin.