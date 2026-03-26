Carlos Sainz confirma una mejora en Williams y enciende el optimismo futuro

El piloto madrileño cree que los avances en Suzuka no serán suficientes para puntuar, pero se muestra optimista de la dirección que ha cogido la escudería británica

Honda ha dejado claro que, en el Gran Premio de Japón 2026 que se corre a partir de este viernes en el circuito de Suzuka, no se puede esperar una mejoría de los Aston Martin, por lo que seguiremos viendo a Fernando Alonso en el fondo de la clasificación o sin acabar las carreras. Más esperanzas podía haber en un Carlos Sainz que no iba mucho mejor con Williams y que, sin embargo, logró la machada en China y se metió en los puntos al acabar en novena posición.

El piloto madrileño, que volvió a rendir por encima de las posibilidades de su monoplaza, reconocía problemas en su escudería, antes de señalar las expectativas con las que llegan a este nuevo gran premio.

"No hemos tenido el coche más fiable. Alex -Albon- no pudo empezar la carrera -en China- y yo me perdí muchos entrenamientos libres y tuve muchos problemas. Sinceramente, necesitamos mejorar, porque tenemos demasiados problemas en demasiadas áreas", afirmó el piloto español en 'Motor.es', donde apretaba a Williams para que mejorara. "Somos demasiado lentos comparado con donde queríamos estar. Como equipo, necesitamos esforzarnos al máximo. Espero que los dos puntos sirvan de motivación, como un pequeño extra, una motivación para que todos volvamos a casa y nos esforcemos al máximo", añadía al finalizar su actuación en Shanghai.

Sus esperanzas se han desvanecido y, tras comprobar a su llegada a Japón la situación en la que se encontraba el equipo y el coche, su mensaje a corto plazo no puede ser más pesimista. "En dos semanas los equipos de F1 no pueden hacer milagros", avisaba un Carlos Sainz, que sí reconoce que van a probar alguna mejora en Suzuka, aunque no será significativa.

Espera una mejoría de Williams en Suzuka

"Tenemos algunas cosas que probar este fin de semana para ver si somos un poco más competitivos, pero necesitamos mucho más que unas pocas décimas para meternos en la lucha por los puntos", añade un Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Japón 2026, quien señala a "factores externos" el hecho de haber peleado por los puntos en China.

"Vemos la misma diferencia en carrera que en la clasificación con respecto a todos los equipos, así que no es que tengamos un coche mejor en carrera que en la clasificación, es solo que en carrera pasan cosas, mientras que en la clasificación, normalmente en China todo el mundo logró sacar todo el partido al coche y a la unidad de potencia, así que no hubo sorpresas", añade el español.

Sainz va más allá y, de hecho, señala que la única vez que Williams pasó a la Q2, en Australia, fue más demérito de los demás que acierto propio. "Creo que Alex -Albon- pasó a la Q2 en Australia más por el hecho de que hubo mucha gente que tuvo problemas en la Q1", destacaba el español.

Sainz admite errores de diseño

Pese a todo, el piloto madrileño se muestra confiado y lanza un mensaje de esperanza de cara al futuro, especialmente a partir del Gran Premio de Miami. "Estoy bastante seguro de que, tan pronto como encontremos el camino correcto en el desarrollo, el equipo podrá dar la talla y podremos ponerle al coche una buena carga. Es solo que creo que, para el inicio de la temporada, entre el sobrepeso y la carga no hemos acertado, pero tengo la esperanza de que, una vez que encontremos el camino correcto, podamos arrancar", sentenciaba.

En este sentido, pide paciencia a los aficionados con un coche que está diseñado, según avisa, para llegar a luchar arriba de forma constante. "Creo que nuestro coche es un concepto un poco diferente al de los de arriba y queremos, sin duda, fijarnos en lo que hacen los equipos punteros. El año pasado vimos que nuestro equipo es capaz de generar una buen carga aerodinámica y, por eso, al final, en Qatar pudimos subir al podio", concluía el piloto español de Williams.