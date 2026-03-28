Sevilla 0-1 Granada: Segundo 'pinchazo' con un gol postrero

Las nervionenses sufren su segunda derrota consecutiva al caer contra el Granada con un tanto en la recta final de un partido muy igualado con ocasiones para ambos equipos

El Sevilla Femenino sufrió esta noche su segunda derrota consecutiva después de una magnífica racha de victorias al caer por 0-1 contra el Granada en un partido muy igualado que se resolvió en el ocaso con el tanto granadinista.

Las sevillistas también dispusieron de oportunidades para haber puntuado, pero la mayor efectividad visitante decantó el choque cuando todo apuntaba ya al empate.

Así, las de David Losada arrancaron muy concentradas y dispuestas a tomar la iniciativa, lo que se tradujo en las primeras ocasiones para las locales, con oportunidades para Fatou Kanteh y Andrea Álvarez en los compases iniciales. A partir de ahí, hubo un dominio alterno sin que el Sevilla sufriera por las acometidas nazaríes a pesar de que las de Irene Ferreras fueron creciendo a medida que avanzaba un primer acto que acabó sin goles.

Alba Cerrato acarició el 1-0 antes del tanto definitivo

Esta inercia se mantuvo en la reanudación, con presencia visitante en los aledaños de Sullastres y acciones de peligro, sobre todo a acción parado. Losada trató que su equipo reaccionara a través de los cambios y casi lo consigue, pues uno de ellos, Alba Cerrato, acarició el 1-0 con un disparo lejano que se marchó fuera por poco.

No obstante, el Sevilla no acertó y el Granada no perdonó en la recta final con un tanto de Manoly tras asistencia de Postigo. Faltaba poco tiempo y las nervionenses lo intentaron y pudieron empatar con dos ocasiones de Rosa Márquez y Chantal Hagel, pero no pudo ser y ya solo les queda pensar en la visita al DUX Logroño para volver a la senda triunfal.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Sullastres; Débora García (Alba López, 86'); Alice Marques, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo (Chantal Hagel, 76'); Iris Arnaiz (Julia Torres, 65'), Rosa Márquez, Milla Cortés; Fatou Kanteh (Wifi, 86'), Raquel y Andrea Álvarez (Alba Cerrato, 65').

Granada CF: Laura S.; Blanca, Jujuba, Alba P., Manoly; A. Mingueza (Vera Molina, 64'), Leles (Miku, 78'), Laura Pérez (Barquero, 78'); Lauri, Andrea Gómez y Keefe (Postigo, 64').

Gol: 0-1: Manoly (88').

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano Gallardo (comité andaluz). Amonestó a las locales Iris Arnaiz y Raquel y a las visitantes Laura Pérez y Vera Molina.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimocuarta jornada de la Liga F Moeve celebrado en el Estadio Jesús Navas ante 250 espectadores.