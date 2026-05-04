La particular normativa que ha impedido un morboso derbi Betis - Sevilla B en fútbol femenino

El filial nervionense femenino es el único campeón de los 18 grupos de Tercera RFEF que no ha tenido posibilidad de luchar por el ascenso a Segunda RFEF, a donde ha caído el primer equipo verdiblanco tras consumar su segundo descenso consecutivo

La crisis que se vive en el Sevilla FC a todos los niveles tiene su consecuencia no solo en la crítica situación por la que atraviesa el primer equipo, que lucha por salvar la categoría en esta recta final de temporada. Además, el Sevilla Atlético ya ha descendido a Segunda RFEF, siendo colista, y el segundo filial, el Sevilla C, afrontará una última jornada dramática en Tercera RFEF, con un solo punto de ventaja sobre la zona que le haría caer a División de Honor, desde ha ascendido precisamente el Betis C de Capi.

Dentro del más que preocupante momento que se vive en Nervión, sin embargo, el fútbol femenino está deparando casi las únicas alegrías de la temporada. El primer equipo atraviesa ahora una negativa racha que para nada empaña el gran trabajo realizado por David Losada y sus pupilas, que marchan en una meritoria séptima plaza en la Liga F. Pero, además, también su filial ha firmado una gran campaña, ya concluida en su caso por el extraño modo de actuar de la Real Federación Española de Fútbol, cuya particular normativa le ha impedido luchar por un ascenso que podría haber traído un morboso derbi con el Real Betis la próxima temporada.

La RFEF solo permite un representante por Andalucía y hay dos grupos

El equipo dirigido por Dani Montiel se proclamó campeón de su grupo en Tercera RFEF el pasado 26 de abril. Un triunfo por 3-0 sobre el Ciudad de Cádiz sirvió para poner el broche a un gran curso, acabando en lo más alto de la tabla con 52 puntos, tres más que el Cádiz CF. Aunque el técnico ginense y sus jóvenes pupilas ya sabían que no podrían tomar parte de la fase de ascenso a Segunda RFEF que ya ha arrancado.

Son 18 los grupos existentes en Tercera RFEF y solo 9 equipos pueden subir de categoría. Uno de ellos, el Murcia Promisas, ha conseguido el ascenso directo al obtener el mejor coeficiente entre todos los campeones, mientras que el resto de líderes deben jugar un 'play off' de una sola eliminatoria. Todos menos el Sevilla FC B, pues existen dos grupos en nuestra región y está dispuesto que solo sea un representante de la Real Federación Andaluza de Fútbol el tome parte en dicha fase de ascenso.

La UD Almería tuvo mejor puntuación

Así, la UD Almería sí tiene en su mano la posibilidad de subir al sumar 58 puntos en el Grupo 9, pese a no poder jugar su último encuentro al cancelarse el vuelo del Melilla Ciudad del Deporte ATM. De hecho, tiene muy cerca ese logro al vencer por 0-4 al Nueva Montaña cántabro en la ida.

No se ha tenido en cuenta que pudiese haber una diferencia de nivel entre los dos grupos andaluces ni la disputa de una posible final para determinar el campeón de la región. Una decisión que en el seno del club sevillista asumen con resignación pero no sin frustración, por ser los únicos campeones de grupo que no disfrutan de la opción de ascender.

Sí habrá derbi, pero de filiales

Esto, además, imposibilita que haya un derbi en la tercera categoría del fútbol femenino con el primer equipo del Real Betis, que ha firmado una temporada para olvidar en Primera RFEF (penúltimo con 23 puntos) que ha acabado con su segundo descenso consecutivo tras despedirse el pasado curso de la máxima categoría.

Sí habrá derbi de filiales la próxima campaña, no obstante, al bajar también el Betis B, igualmente penúltimo clasificado en el Grupo 3 de Segunda RFEF. Aunque el descenso de las 'mayores' le habría empujado de todos modos pese a haber salvado la categoría sobre el terreno de juego.

Ida de los 'play offs' de ascenso a Segunda Federación FUTFEM

Gijón FF 2 - 2 FC Barcelona C

CD Arratia 4 - 0 CD Pradejón

Real Zaragoza 1 - 2 Victoria CF

SD Nueva Montaña 0 - 4 UD Almería

Extremadura FCF 0 - 7 Valencia Féminas B

AD Villaviciosa de Odón 2 - 0 CD Tenerife B

Mallorca International FC 0 - 1 Osasuna Femenino B

CD Villa de Simancas 0 - 0 EM Féminas Fuensalida