Madrid CFF 2-0 Sevilla: Que se terminen ya la temporada y esta caída libre

Sexta derrota consecutiva y tercera jornada sin marcar de las pupilas de David Losada, a las que se les está haciendo demasiado larga una temporada en la que merodearon la antesala de los puestos privilegiados y acabarán en la zona templada e intrascendente de la clasificación

Sigue sin levantar cabeza el Sevilla FC Femenino, que encadenó este lunes su sexta derrota consecutiva y su tercera jornada sin ver puerta. Una caída libre de las blanquirrojas que no parece tener fin, por lo que las pupilas de David Losada, que llegaron a merodear la zona privilegiada de la clasificación y terminarán en la templada e intrascendente mitad, están deseando ya que termine un calvario deportivo que no les lleva a ninguna parte. Y eso que exhibieron cierta mejoría tras el paso por los vestuarios, aunque la oportunidad del Madrid CFF, con goles de Mónica en el ecuador del primer tiempo y de Nerea Sánchez a menos de un cuarto de hora del final, fueron incontestables.

No se había desplegado de forma incorrecta el conjunto nervionense en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, aunque las anfitriones fueron acumulando méritos y acercándose a la meta de Esther Sullastres. La primera en avisar fue Melgar, aunque el 1-0, tras un pase desde la izquierda de Andonova, fue de cabeza de la zaguera zurda natural de Porto Alegre. Pudo devolver la igualdad al marcador Fatou Kanteh en el minuto 35, pero su disparo se marcharía rozando el larguero. Fue justo antes de que Débora García se lastimara en un mal apoyo y tuviera que ser sustituida en las postrimerías del primer tiempo por Alba López.

En la reanudación, el técnico criado en Gines introdujo de salida un triple cambio en busca de la reacción, ingresando en el terreno de juego Iris Arnaiz, Gemma Gili y Andrea Álvarez, con intento peligroso enseguida de la atacante guatemalteca, probando luego fortuna desde más lejos. Sin embargo, Nerea Sánchez aprovecharía los espacios y, en un mano a mano con la cancerbera catalana, abriría más brecha en el marcador. La expulsión por doble amarilla de Estefi dio ciertas alas a las blanquirrojas en el tramo final, con llegadas meritorias que tampoco se transformaron en tantos para las de David Losada, que, tras el parón por la Copa de la Reina, recibirán a la SD Eibar en el Jesús Navas.

Ficha técnica del Madrid CFF - Sevilla Femenino de la Liga F

Madrid CFF: Paola Ulloa; Allegra (Nerea 58'), Nuria Mendoza, Mónica, Stefi, Alba Ruiz (Marina Rivas 65'); Andonova (Coya 80'), Antonsdttir, Freja Siri; Nautnes (Anita 80') y Melgard (Claudia García 65'). Sevilla FC: Sullastres; Débora García (Alba López 38'), Alice Marques, Isa Álvarez (Alba Cerrato 79'), Esther Martín-Pozuelo (Andrea Álvarez 46'); Alicia (Iris Arnaiz 46'), Rosa Márquez, Millaray Cortés (Gemma 46'); Barrios, Raquel y Fatou Kanteh. Árbitra: Cuesta Arribas (gallega). Expulsó por doble amarilla a la blanca Estefi (84'). Amonestó también a la local Alba Ruiz, así como a la visitante Isa Álvarez.

: 1-0 (26') Mónica; 2-0 (76') Nerea Sánchez.Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoctava jornada de la Liga F Moeve, celebrado en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.