Defensa a ultranza de Sorloth a Nyland, suplente en el Sevilla: "Tenemos un portero fantástico"

El meta no jugaba desde el 4 de diciembre y recibió los elogios de su seleccionador y de su compatriota Sorloth: "Es importante demostrar que estoy en buena forma"

Nyland perdió la titularidad en el Sevilla en cuanto Vlachodimos empezó a demostrar sus garantías en la portería nervionense y su absoluta falta de minutos en el Sánchez-Pizjuán provocó que desde Noruega se cuestionara su titularidad en la selección e, incluso, su presencia en el Mundial.

De hecho, en enero, el preparador de porteros nórdico, Frode Grodas, lanzó una advertencia al meta sevillista a la par que le recomendaba buscar una salida para disfrutar de más minutos.

“Creo que Orjan puede con esto, pero no queremos que sea como ahora. Queremos ir al Mundial con porteros que jueguen con regularidad. Si Orjan juega mal en marzo, él sabe lo que va a pasar. Y yo lo sé. Entonces se abrirá el camino para otros, porque si no juega en su equipo, tiene menos posibilidades de ganarse un puesto", apuntó.

Nyland, elogiado por Solbakken y Sorloth

Lo cierto es que Nyland no se movió en el mercado invernal y su situación no ha variado lo más mínimo, pero la amenaza procedente de su país no se ha consumado, al contrario. Y es que Nyland fue titular ayer en el amistoso contra Países Bajos y a la finalización del partido, que terminó con derrota por 2-1, recibió elogios por parte del seleccionador, Stale Solbakken, que lo eligió como el mejor del choque: “La confianza que demostró con brazos y piernas fue excepcional; tuvo un partido impecable en todos los aspectos”.

No fue el único que resaltó su trabajo, pues el delantero Sorloth rompió una lanza a favor de su compatriota y defendió su presencia con Noruega pese a su suplencia en el Sevilla.

“Tenemos un portero fantástico y ahora se ve que no se deja engañar. Es muy fuerte mentalmente, así que no me preocupa en absoluto", apuntó el ariete, que profundizó en el debate: "Entiendo que el tema salga a relucir cuando Orjan no está jugando. Es su responsabilidad lidiar con ello y sabemos que hace un trabajo fantástico”.

Feliz por volver a jugar: "Fue agradable salir un poco al campo"

Lo cierto es que Nyland completó un buen partido y él mismo lo celebró tras tanto tiempo sin jugar, pues no saltaba al terreno de juego desde el 4 de diciembre, en la cita copera contra el Extremadura.

“Pienso en mí mismo. Quiero jugar y disfrutar cuando lo hago. Es importante demostrar que estoy en buena forma, así que fue agradable. Fue divertido hacer algunas buenas paradas, salir un poco al campo y tener mucho balón en los pies. Pude dar buenos pases, así que estuvo bien”, señaló Nyland que, pese a que en el Sevilla solo ha disputado 540 minutos, apunta a ser titular en el Mundial ahora que acaba contrato en el Sánchez-Pizjuán.