Antonio Cordón, más errores que aciertos

El director de fútbol profesional ha tenido que lidiar con una economía de guerra en el Sevilla FC lo que le ha limitado a la hora de realizar refuerzos. El ejecutivo extremo ha realizado en esta temporada un total de siete fichajes de los cuales solo ha brillado Odysseas Vlachodimos

Antonio Cordón llegó al Sevilla FC el pasado verano, en sustitución de Víctor Orta, con el objetivo de enderezar el rumbo del club de Nervión. La tarea no era fácil para el director deportivo que tenía que construir un equipo competitivo con una economía de guerra en la que no disponía de dinero para gastar ni tampoco contaba, prácticamente, con límite salarial. Sea como fuere, el extremeño asumió el reto y fichó a un total de siete jugadores, más un entrenador, Matías Almeyda, teniendo más errores que aciertos ya que de todos los que han llegado sólo ha rendido a gran nivel Odysseas Vlachodimos, mientras que otros como Batista Mendy y César Azpilicueta solo ha tenido momentos puntuales competitivos.

Odysseas Vlachodimos es el único fichaje de Antonio Cordón que está dando nivel en el Sevilla FC

Antonio Cordón, director de fútbol profesional del Sevilla FC, ha realizado durante esta temporada un total de siete fichajes: Odysseas Vlachodimos, César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo, Batista Mendy, Alexis Sánchez y Neal Maupay. De todos ellos, sólo el portero griego está dando un alto nivel.

Odysseas Vlachodimos ha sido titular indiscutible desde que llegó al Sevilla FC y probablemente el club de Nervión no está en puestos de descenso a Segunda división debido a varias actuaciones destacadas que ha tenido el griego en partidos de LaLiga.

En cuanto a César Azpilicueta. El central se ha visto lastrado por los múltiples problemas físicos que está sufriendo y en esta temporada sólo ha jugado 15 partidos y 1.038 minutos.

Gabriel Suazo comenzó como titular pero con el paso de la temporada ha ido decayendo su rendimiento hasta el punto que se está viendo cuestionado por el canterano Oso. El chileno ha disputado 22 partidos y 1.595 minutos.

Fábio Cardoso, por su parte, es el peor fichaje del Sevilla FC en esta temporada ya que sólo ha jugado 5 partidos y 388 minutos.

Por otro lado, Batista Mendy sí que está siendo titular en el centro del campo, pero su nivel es aceptable. Sin brillo. El centrocampista ha jugado 24 partidos y 1.541 minutos.

Por último están los dos delanteros. A Alexis Sánchez le está pesando la veteranía. Entre falta de ritmo y alguna lesión, el chileno ha marcado 3 goles en 23 partidos y 1.160 minutos. Cierra la lista Neal Maupay, llegado en enero, que ha marcado 1 gol en 6 partidos que ha disputado, dejando algún destello, pero poca continuidad.

Fuera de los fichajes queda Alfon González, que fue cerrado antes de la llegada de Antonio Cordón, y que no tuvo continuidad por las lesiones y porque Matías Almeyda, el anterior entrenador, no le encontró su sitio en su sistema. En el mercado invernal, el extremo se marchó al Villarreal CF.

Matías Almeyda, otra apuesta fallida de Antonio Cordón

Antonio Cordón también apostó por Matías Almeyda como entrenador del Sevilla FC de cara a esta temporada. El director de fútbol profesional le dio tres años de contrato al argentino que al final ha sido despedido durante su primera campaña.

Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo, el finiquito no ha sido muy costoso ya que el Sevilla FC sólo le ha tenido que abonar a Matías Almeyda esta temporada, pero la puesta del extremo por el argentino ha sido fallida. "Indudablemente, uno de los que más apostó por traer a Matías Almeyda fui yo y no voy a eludir responsabilidades. Realmente, pensamos que era el momento justo de iniciar un proceso con él: un entrenador valiente, humano, que aporta al grupo mucha sabiduría y muchas cosas. Venía en una situación muy complicada para el club y fue muy valiente en aceptarlo; pero, bueno, no ha salido bien. A partir de ahí le deseo lo mejor. Estoy convencido que va a triunfar allá donde vaya", dijo Antonio Cordón en la presentación del nuevo entrenador Luis García Plaza.