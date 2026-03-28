Ventaja para Oso en la gran decisión de Luis García Plaza en su debut en el Sevilla

García plaza ha heredado el dilema en el carril zurdo que provocó muchas críticas a Almeyda, pero diferentes circunstancias apuntan a que el nuevo míster se decantará por el de Torrevieja

Luis García Plaza ha asumido el complejo desafío de revertir la situación de un Sevilla construido por Almeyda al que debe inculcar su filosofía e imprimir su sello en el tiempo que resta para su debut contra el Oviedo en el Carlos Tartiere el próximo domingo 5 de abril.

Sobre la mesa tiene un sinfín de decisiones que tomar que se reflejarán, posiblemente, en el primer once como entrenador nervionense y no cabe duda que entre ellas destaca el inquilino del carril izquierdo.

Un dilema que arrastró Almeyda en su recta final como entrenador sevillista y que jugó en su contra a la hora de la verdad al apostar de manera insistente por Gabriel Suazo pese a la irrupción poderosa de Oso, convertido en uno de los futbolistas más diferenciales en la fase ofensiva y en mejor estado de forma.

Almeyda apostó por Suazo y le llovieron las críticas pocos antes del despido

Siempre que estuvieron los dos disponibles y no había opción de juntarlos, como contra el Barcelona, cuando el canterano marcó el primer tanto sevillista y asistió en el segundo, se decidió por el más veterano.

Así, ante el Valencia, con Kike Salas ya recuperado, situó como lateral al chileno e incomprensiblemente se olvidó del de Torrevieja hasta el minuto 71, cuando ingresó por Rubén Vargas con el partido ya resuelto en contra. Esta decisión provocó muchas críticas al no entenderse que prescindiera de uno de sus efectivos más importantes en este momento como paso previo a su destitución.

Luis García Plaza, que ha analizado lógicamente la trayectoria del Sevilla en lo que va de curso y conoce perfectamente lo sucedido en esta posición, debe tomar una decisión trascendental, que en el caso de Almeyda siempre estuvo condicionada por el peso específico y la experiencia de Suazo por encima de la aportación de Oso.

García Plaza, con la lección aprendida y un factor que facilita su decisión

Ambos parten teóricamente de cero con Luis García Plaza y se erige en una de las grandes dudas de su once, pero el nuevo técnico sabe de sobra el pico de forma por el que atraviesa Oso y la importancia de maximizarlo. Además, hasta la fecha solo ha tenido a sus órdenes al carrilero alicantino, pues hasta bien entrada la semana próxima no dispondrá de Suazo, concentrado con su selección y que podrá trabajar en pocos entrenamientos antes del choque contra los ovetenses.

Cabe destacar que regresará con muchos kilómetros recorridos, pues los dos amistosos se celebran en Nueva Zelanda, el segundo el próximo lunes -en el primero jugó 86 minutos-. Esta circunstancia, junto a las antes señaladas, le conceden ventaja a Oso para partir como titular en esta nueva etapa después de que sus méritos no fueran suficientes para convencer a Almeyda.

García Plaza entiende la importancia de no equivocarse en esta encrucijada y más cuando ya se ha empezado a trabajar en la renovación del carrilero.