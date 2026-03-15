Así está realmente la renovación de Oso; spoiler: nada que ver con lo que se filtra

Tras una primera toma de contacto, las partes han quedado en volver a reunirse la semana que viene, de momento sin una hoja de ruta clara

Autor de dos asistencias (la más reciente, a Alexis Sánchez en El Gran Derbi) en 13 partidos oficiales con el Sevilla FC esta temporada, Joaquín Martínez 'Oso' es, sin duda, la mejor noticia llegada desde los escalafones inferiores blanquirrojos. Asentado a las órdenes de Matías Almeyda a sus 22 años, numerosas filtraciones hablan de serios avances para su renovación, incluso de una cláusula prohibitiva para sus pretendientes: 50 millones de euros. Nada más lejos de la realidad. Según ha podido conocer ESTADIO, el interés blanquirrojo por prolongar su vinculación más allá de 2027 es real, aunque las negociaciones son embrionarias.

Tanto es así que fue hace solamente unos días cuando se produjo la primera toma de contacto entre sus representantes y el club para conocer ambos cómo palpitan al otro lado de la esa. Quedaron en volver a reunirse la semana que viene, cuando se hablaría ya claramente de números, fijando los responsables nervionenses su primer listón de hasta dónde están dispuestos a llegar para retener al de Torrevieja. No será una gestión al uso con los que promocionan, pues todos coinciden en que Oso ha derribado la puerta del primer equipo por méritos propios y habrá que rascarse el bolsillo. O no, porque hacer caja es una opción que también se contempla en las oficinas del Sánchez-Pizjuán.

Y es que, tal como está montada la normativa del LCPD de LaLiga, el Sevilla FC podría reutilizar pese a tener rebasado ampliamente su límite salarial todo lo que consiga con un hipotético traspaso de Joaquín Martínez, ya que éste tiene ficha y consideración de canterano. En sueldo se ahorraría poco, pero, vista su proyección, a la entidad quizás le interesa no invertir mucho en blindarle y sí ingresar un montante que ayudaría a firmar a varios jugadores. Su precio de mercado no es quizás de 15 millones, como marca su cláusula de rescisión, pero tampoco los dos millones de su valor según la web especializada 'Transfermarkt'. Aún no se le ha puesto precio, pero sí será pronto.

Su cláusula subirá de 15 a 20 millones antes de que termine el curso

Debe ser, incluso, un asunto de estado, porque supone la manera más sencilla de blindar a Oso sin tener que tocar su contrato. No en vano, la cláusula de rescisión del carrilero zurdo es de 15 millones de euros, aunque su contrato recoge que subirá a 20 millones en cuanto dispute una cantidad concreta de encuentros con el primer equipo en los que participe durante, al menos, 45 minutos. Lleva once (de un total de 14 entre LaLiga y la Copa del Rey) y, según fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo, estaría a sólo cuatro (con once jornadas por delante) de ver cómo el precio de su libertad unilateral asciende, tanto como la necesidad de hablar con la otra parte llegado ese caso.

Dos clubes punteros han preguntado ya por su situación

Han sido varios los clubes españoles y extranjeros que se han dirigido a la agencia que representa a Joaquín Martínez Gauna (AS1) y/o al Sevilla FC para preguntar por las condiciones de un posible fichaje. Pero, en concreto, dos de ellos habrían dado un paso más, todavía sin ofertas de por medio ni reuniones para hablar de cantidades en concepto de salario y demás. No podrían sin contar con el dueño de su pase hasta dentro de nueve meses y medio. Una entidad puntera de LaLiga y otra de uno de los cinco grandes torneos europeos, por ir concretando, tienen apuntado y subrayado el nombre de Oso en sus agendas. En la capital hispalense, los interesados esperan movimientos.

Una llamada de Argentina revalorizaría al carrilero, con otras dos vías de internacionalidad y una decisión tomada

De padres ambos argentinos (Hernán Martínez y Ana María Gauna) que emigraron hace más de dos décadas a la comunidad valenciana, Oso posee la doble nacionalidad, pues se afincó en Torrevieja (Alicante) y la adquirió, como marca la ley, a partir del año de vida. Lo que pocos saben es que uno de sus abuelos era italiano y no habría mayores problemas para conseguir ese tercer pasaporte, que le abriría una nueva vía para ser internacional. En muchas quinielas para estrenarse en esta condición (no lo hizo ni en categorías inferiores), la elección del zurdo está clara: siente la Albiceleste y 'mataría' por que se cumplieran los rumores y Lionel Scaloni lo cite para la 'Finalissima'.