Alfon pone rumbo al Villarreal tras el acuerdo con el Sevilla: las cifras de la operación

A falta de oficialidad, Sevilla y Villarreal han pactado la cesión con opción a compra del extremo albaceteño, que ya va de camino a tierras castellonenses para firmar

Alfon González se convertirá en breve en la tercera salida oficial del Sevilla en este verano tras las de Ramón Martínez y Ávaro Fernández después de que el club nervionense haya llegado a un acuerdo con el Villarreal.

Así, en las últimas horas se han acelerado las conversaciones hasta el punto de que las dos partes han pactado la cesión del extremo izquierdo hasta final de temporada. Un préstamo que incluye una opción de compra que se eleva a siete millones de euros tal y como han confirmado a esta redacción fuentes cercanas a la negociación.

Alfon, rumbo a Villarreal para firmar

Además, ESTADIO ha podido saber que Alfon ya va camino en coche de su nuevo destino futbolístico para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con el Villarreal, en el que, de momento, permanecerá hasta la conclusión de este curso, pues la compra no es obligatoria y ya dependerá de su rendimiento en lo que resta de curso.

Cabe apuntar que este interés del Villarreal viene de lejos, pues ya lo intentó cuando estaba en el Celta y terminaba contrato, si bien finalmente firmó por el Sevilla con la carta de libertad. Ahora, en La Cerámica han pensado en el albaceteño por las salidas de Akhomach y Manor Salomon y han convencido tanto al futbolista como al Sevilla.

El Sevilla libera masa salarial sin dañar a la plantilla

Con su marcha, Antonio Cordón libera masa salarial sin causar un sensible menoscabo a la plantilla sevillista, pues el extremo, lastrado por las lesiones, no ha disfrutado de protagonismo ni de peso en el equipo hispalense. Además, al llegar con la carta de libertad, no le supuso ningún coste por el traspaso y podría generar una amplia plusvalía si convenciera en La Cerámica, donde, eso sí, le costará hacerse con un puesto ante la elevada competencia.

En total, Alfon ha disputado solo 463 minutos repartidos en 13 partidos con un bagaje de dos goles y ahora mismo se encontraba en la recta final de su puesta a punto tras una nueva lesión. De hecho, Almeyda señaló que ya estaría listo para el partido contra el Mallorca, si bien, el acuerdo con el Villarreal impedirá al 'Pelado' tenerlo a sus órdenes contra los baleares y de aquí al final del curso.

Cordón mira el mercado para cubrir esta baja, aunque la preferencia a día de hoy se erige en firmar a un delantero, con Neal Maupay muy cerca de recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán como cedido.