Agoumé habla abiertamente de sus planes de futuro

Los nervionenses, que controlan el 90% de su pase, escucharán ofertas por uno de sus principales activos, quien se ve "feliz" y dispuesto a "seguir trabajando" como blanquirrojo

Opina Lucien Agoumé que el de este domingo 15 de marzo a las 16:15 horas en el Camp Nou es "un partido guapo", el que todos quieren ganar, porque, "si lo consigues, todavía es más guapo", aunque sospecha que "no será el mismo partido que en la primera vuelta", ya que "ellos habrán aprendido y seguro que empiezan con otra dinámica", aunque aboga por que el Sevilla FC juegue sus cartas "para intentar ganar. Es un partido de fútbol y siempre hay que creer". Porque la dinámica blanquirroja es positiva: "Hemos mejorado mucho en este inicio de segunda vuelta. Estamos sumando puntos poco a poco, y, así, el objetivo siempre está más cerca. Hay que seguir así, es el camino".

Con todo, el pivote aprovechó su entrevista con 'Muchodeporte' para reconocer que sumar de tres en tres debe ser el siguiente objetivo: "No comenzamos los partidos pensando en empatar, pero, si no se puede ganar, hay que intentar no perder. En la primera vuelta, cuando no podíamos ganar, nos costaba sumar esos puntos. Un punto siempre es muy importante. En casa siempre queremos ganar, pero a veces hay que saber leer y manejar los partidos. El punto del otro día no era lo esperado, pero un punto es un punto y hay que saber valorarlo". Todo dentro de un ejercicio colectivo de autocrítica: "Hemos aprendido de nuestros errores y hablamos de lo que podíamos mejorar en esta parte de la temporada. Antes salíamos a ganar, empatábamos y acabábamos perdiendo. Ahora, manejamos mejor esos momentos".

Para el ex del Inter, la concentración debe ser una de las claves sevillistas: "No perdemos puntos en los últimos minutos. Si no se pueden conseguir los tres, hay que sumar al menos uno. Pero siempre hay que salir a ganar; no podemos quedarnos sólo con los empates. Hay que atacar sin dar opciones al rival. Miramos hacia atrás y vemos que hemos perdido muchos puntos tontos, pero no se puede volver atrás. Hay que vivir el presente. Ojalá pudiésemos regresar a esos partidos en los que pudimos hacer más". A título particular, prioriza jugar sobre la posición: "Intento ayudar donde el equipo me necesite. En el centro del campo, de central... Trato de aportar donde haga falta. Eso es lo más importante, ayudar y darlo todo. Siempre intento dejarlo todo, aunque a veces las cosas salgan mejor o peor".

Lamine Yamal

"Es un jugador muy importante para ellos, pero su presencia no cambia nuestro plan. A ellos les afecta más que a nosotros. Vamos a salir con las mismas ganas, esté Lamine o no. Su presencia no cambia nuestra forma de jugar ni cómo queremos plantear el partido".

Futuro

"Estoy feliz; quiero seguir trabajando en el Sevilla FC y espero continuar aquí el mayor tiempo posible. Tengo la cabeza en el Sevilla y en la ciudad".

La aportación de los más veteranos

"Sus carreras hablan por sí solas. Nos aportan mucho con su veteranía. Intentan ayudar a los más jóvenes para que crezcamos y mejoremos. Estamos muy agradecidos de tenerlos en la plantilla".