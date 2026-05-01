García Plaza y sus dudas en ataque en la toma de contacto con el Sánchez-Pizjuán

La plantilla sevillista ha vuelto a ejercitarse este viernes, trasladando la sesión al escenario del vital partido del próximo lunes ante la Real Sociedad. El técnico nervionense, que solo tiene dos bajas, sigue dándoles vueltas al once en busca de la reacción

El Sevilla FC sigue preparando la 'final' de este próximo lunes ante la Real Sociedad, que tendrá lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21:00 horas. Con el equipo en puestos de descenso, después de sus dos derrotas a domicilio ante Levante (2-1) y Osasuna (2-0), el sevillismo se ha movilizado para convertir el coliseo de Nervión en una caldera, conscientes de la importancia de un choque a vida o muerte.

Se multiplican las iniciativas para alentar a la plantilla, como ir todos vestidos de rojo al partido, poblar de pancartas la ciudad deportiva o ceder banderas para engalanar el estadio en la sesión del domingo. Tampoco faltan los discursos para pedir unión y las arengas por parte de figuras legendarias como Jesús Navas, Monchi o Joaquín Caparrós. Pero mientras se cuece todo ese movimiento de impulso al equipo, Luis García Plaza y sus pupilos siguen trabajando sobre el césped, concentrados en preparar el encuentro de la mejor manera para que todo ese caudal de apoyo no se traduzca en una negativa sobrexcitación.

Así, como es norma general, la plantilla blanquirroja ha vuelto a ejercitarse este festivo 1 de mayo a puerta cerrada, con la diferencia de que no lo ha hecho en su habitual cuartel general de la carretera de Utrera. En su lugar, el entrenamiento se ha trasladado al Sánchez-Pizjuán para tener la primera toma de contacto de la semana con el escenario del duelo ante el conjunto donostiarra y tomarle el pulso al mismo.

Marcao y Sow, únicas bajas ante la Real Sociedad

Sin presencia de los medios de comunicación, el club sevillista se ha limitado a informar de que el técnico madrileño ha contado con todos jugadores disponibles sobre el terreno de juego, por lo que la única baja confirmada por lesión es la de Marcao, que ya se despidió de la temporada tras ser operado en enero de una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo y ceder incluso su ficha para facilitar la inscripción de Maupay.

Junto al central brasileño, tampoco será de la partida Djibril Sow, en su caso sancionado por acumulación de amonestaciones. El suizo regresó tocado de Pamplona, donde tuvo que ser sustituido tras un gesto antinatural en la asistencia del gol que adelantó a su equipo, pero ya se entrena con normalidad pese a no poder estar ante la Real Sociedad.

Azpilicueta sigue sumando sesiones con el grupo

De la misma forma, también quedó en un susto el golpe recibido ante Osasuna por Gabriel Suizo, que regresó con un cabestrillo y también es ya uno más a las órdenes de García Plaza, como César Azpilicueta, que podría ser la gran novedad en el once. El defensor navarro regresó al grupo el pasado lunes, como estaba previsto, y sigue acumulando sesiones de trabajo para César Azpilicueta, que podría ser la gran novedad en el onceyda, ante el Valencia, cuando sufrió su enésima lesión de la temporada, una sobrecarga que luego derivó en un pequeña rotura en el aductor derecho cuando quiso forzar para volver ante el Oviedo.

De entrar directamente en el once, Azpilicueta podría hacerlo como lateral diestro, con Oso en la izquierda, en detrimento de Carmona, pues el preparador nervionense ya dejó caer que es ahí donde cuenta con él. Además, en el eje de la zaga no se atisban cambios, con Kike Salas y Castrín consolidados, aunque el madrileño sigue sin dar con la tecla y en sus cuatro encuentros ha cambiado en varias ocasiones de dibujo, protegiéndose también con tres centrales.

Maupay y Akor Adams luchan por un puesto

Con todo, las mayores dudas parecen estar en ataque. La baja de Sow reduce las opciones en el centro del campo, donde Mendy se ha caído y Manu Bueno ha perdido el sitio tras su error ante el Levante, quedando Agoumé y Gudelj como la dupla más probable, con Juanlu y Rubén Vargas a priori en los costados, sin descartar de nuevo la entrada de Suazo para adelantare a Oso. Mientas, en la delantera son tres los hombres para dos puestos, con Isaac Romero como titularísimo en principio. A acompañar al lebrijano aspiran Maupay, tras su gol en El Sadar, o Akor Adamas, que provocó el enfado mayúsculo del entrenador ante su pasividad en el centro que dio origen al 2-1 de Osasuna en el último choque.

El plan de trabajo del Sevilla FC

Con esos mimbres, el Sevilla FC aún realizará dos entrenamientos más antes de recibir a la Real Sociedad, ambos a puerta cerrada a las 10:00 horas, si bien mañana sábado regresará a la ciudad deportiva y cerrará la preparación el domingo de nuevo en el estadio, donde Luis García Plaza comparecerá en rueda de prensa.