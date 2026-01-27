Luz verde de LaLiga a Marcao y al primer fichaje del Sevilla

La comisión médica de la patronal, tras estudiar los informes, considera al brasileño lesionado de larga duración, por lo que el Sevilla libera masa salarial para poder fichar a Maupay

Marcao fue intervenido ayer de la rotura del escafoides de su pie izquierdo y el Sevilla procedió a enviar a LaLiga los informes para solicitar su baja médica en función de que se mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de cuatro meses.

Un procedimiento que se ha resuelto hoy mismo, porque la comisión médica de la patronal ha aprobado la petición nervionense al considerar al brasileño como un lesionado de la larga duración. Esta resolución es vital para los intereses del Sevilla de cara al presente mercado de fichajes.

Y es que ahora el club de Eduardo Dato puede emplear el 80% de la ficha de Marcao, al que todavía le queda por percibir lo correspendiente a la mitad de este curso, para poder reforzar la plantilla.

El 'sí' de LaLiga da luz verde al fichaje de Maupay

No en vano, la oficialidad del fichaje de Neal Maupay se encuentra precisamente pendiente de este fleco una vez que el Sevilla alcanzó un acuerdo con el Olympique de Marsella para su cesión y que el ariete de 29 años aterrizara esta mañana en el Aeropuerto de San Pablo.

Por ende, el anuncio por parte del Sevilla debe producirse en breve, una vez que hay margen salarial al cumplirse este requisito y producirse la cesión de Alfon al Villarreal, igualmente a punto de ser oficial. Tanto es así que Alfon está en la localidad castellonense y ya habla como nuevo futbolista amarilla.

El objetivo es que mañana mismo su sume al grupo para estar contra el Mallorca

De este modo, el objetivo del Sevilla es anunciar cuanto antes a Maupay para que pueda sumarse de inmediato a los entrenamientos con Almeyda y tener opciones de estar a disposición para el partido del lunes contra el Mallorca. Obviamente, esta decisión corresponderá al técnico blanquirrojo una vez compruebe 'in situ' el estado físico del francés, pues este curso apenas ha tenido oportunidades, por lo que deberá coger ritmo de competición.

En este sentido, la nueva lesión de Marcao ha sido un contratiempo por la repercusión para la defensa, pero también ha facilitado la posibilidad de potenciar la plantilla con un nuevo delantero, lo que resultaba complicado por el límite salarial.