Maupay llega a Sevilla procedente de Marsella: el delantero aterriza para colocar la última pieza en el puzle de su fichaje

El atacante de 29 años está a la espera de que el club nervionense consiga darle la baja al lesionado Marcao para poder rubricar los acuerdos alcanzados este pasado fin de semana tanto con el Olympique de Marsella como con el propio futbolista francés, hijo de una argentina (habla español perfectamente) que mostró en Inglaterra la mejor versión de su carrera deportiva

El delantero francés Neal Maupay ha llegado de manera discreta a la capital andaluza en la lluviosa mañana de este martes, día en el que el Sevilla FC intentará colocar la última pieza en el complejo puzle del fichaje de este futbolista de 29 años que pertenece al Olympique de Marsella y que está a expensas de que LaLiga autorice la baja de larga duración de Marcao Teixeira, quien fue operado este pasado lunes de una rotura del escafoides de su pie izquierdo y se perderá casi todo lo que resta de temporada. Hasta entonces, las partes transmiten máximo optimismo de cara a poder anunciar pronto un final feliz; pero la consigna es ser muy prudentes hasta ese momento.

Maupay aterriza en Sevilla procedente de Marsella a la espera de formalizar su acuerdo con los nervionenses

La baja federativa del central brasileño es esencial para que el Sevilla FC pueda inscribir en LaLiga a Maupay, ya que permitiría que el club usase los aproximadamente 800.000 euros de ese 80 por ciento del sueldo que le restaría por cobrar de esta 25/26 a Marcao; junto al mínimo remanente que dejaron las salidas previas del rescindido Álvaro Ferllo, del traspasado Ramón Martínez y de la sorprendente llegada al Villarreal CF de Alfon González, cedido con opción de compra. En principio, las cuentas no dan para conseguir un segundo refuerzo invernal a no ser que haya más salidas en estos últimos días del mercado de enero.

A la espera del visto bueno definitivo y con todo acordado con el Sevilla FC desde el pasado fin de semana, Maupay ha aterrizado en el sevillano Aeropuerto de San Pablo en torno a las 11:00 horas de este martes a bordo de un vuelo privado que había partido a primera hora de la mañana desde Marsella. Allí estaba la cámara de ESTADIO Deportivo con el compañero Juan José Ponce como testigo directo de su llegada y su posterior marcha en un vehículo privado que acudió a recoger al delantero galo y a su representante, Federico Pastorello.

Entre clubes también están cerrado los términos de una cesión hasta el final de la presente temporada que incluye una opción de compra fijada en unos 5 millones de euros e incluso está diseñada ya la hoja de ruta contractual en caso de que se dé esa aún hipotética continuidad en Nervión. Desde luego, su adaptación será sencilla, pues domina el español debido a que su madre es argentina.

Neal Maupay, un versátil delantero francés con alma argentina que movió muchos millones de libras en Inglaterra

Maupay puede actuar como delantero en solitario, aunque se siente más cómodo acompañado de otro punta y también ha desempeñado en muchas ocasiones el rol de mediapunta. Con un valor de mercado estimado en 4 millones de euros por Transfermarkt, portal que le llegó a tasar en 22 millones en 2019 cuando militaba en el Brighton & Hove Albion, tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta el 30 de junio de 2028.

Al club del Velodrome llegó cedido por el Everton FC en el verano de 2024 y tras acumular 24 partidos (4 tantos y 4 asistencias) el 'OM' decidió pagar 4 millones de euros por su fichaje. Pese a ello, en la presente 25/26 sólo suma un gol en apenas 90 minutos entre tres encuentros, uno de la Ligue 1 y dos de la Coupe de Francia, pues ni siquiera fue inscrito para disputar la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Su carrera deportiva arrancó en la cantera y en el primer equipo del OGC Nice, así como en el Saint-Éttiene, quien después de una cesión en el Stade Brest le vendió por dos millones al Brentford en 2017. Tras dos temporadas en Inglaterra, el Brighton pagó 16 millones de euros por sus servicios en 2019 y le traspasó por 12 millones al Everton en 2022. LaLiga española sería el tercer campeonato europeo de Maupay, que siempre fue el preferido de Antonio Cordón para reforzar el ataque del Sevilla FC.