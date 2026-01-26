El Sevilla cierra la cesión de Neal Maupay, que llega este martes: los detalles del acuerdo

El club nervionense ha alcanzado un acuerdo con el Marsella para el préstamo con opción de compra del delantero galo, que mañana pasará el reconocimiento médico tras recibir luz verde por el adiós de Alfon

A falta de siete días para que cierre el mercado, los movimientos en Nervión se han precipitado en las últimas horas con el cierre de dos operaciones estrechamente relacionadas y que solo se encuentran a la espera de oficialidad.

De ese modo, como ha inforrmado ESTADIO Deportivo, el Sevilla ha acordado con el Villarreal la cesión de Alfon González, de camino ya hacia tierras castellonenses, lo que da luz verde a la otra negociación que Antonio Cordón ya tenía encarrilada para la llegada del deseado delantero.

Acuerdo con el OM por Maupay, que llega este martes

Así las cosas, el alto ejecutivo extremeño ha alcanzado un acuerdo con el Olympique de Marsella por Neal Maupay, delantero francés de 29 años que llegará al Ramón Sánchez-Pizjuán en condición de cedido. A priori, en el Velodrome querían un traspaso, lo que ha demorado las conversaciones, pero finalmente el Sevilla, tras convencer al atacante, ha conseguido que el OM accede a un préstamo.

El periodista Fabrizio Romano afirma que el entendimiento entre las partes es total y la opción de compra que incluye la cesión se eleva a seis millones de euros. Tanto es así que está previsto que Maupay aterrice mañana en la capital hispalense para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato como nervionense.

El delantero, que brilló en Inglaterra, ha vivido una pesadilla este curso

Con un valor de mercado de ocho millones de euros, el de Versalles llegó al OM hace dos veranos como cedido procedente el Brenford y en el pasado mercado estival se hizo con sus servicios por cuatro millones de euros. En la 24/25 marcó un total de cuatro goles y sirvió cuatro asistencias en 24 partidos, pero en esta temporada ha sufrido un calvario en el club marsellés.

No en vano, solo ha disputado un minuto en la Ligue 1, el 21 de noviembre ante el Niza, a lo que hay que sumar los 89 en dos eliminatorias de la Coupe de France, competición en la que anotó su único gol de este curso.

Esta falta de protagonismo derivó en que bajara al segundo equipo para disputar el 1 de noviembre el partido contra AC Seyssinet, el que anotó la diana del triunfo.

Estadísticas muy negativas que contrastan con su rendimiento en Inglaterra, pues en el Brentford marcó 49 goles y sirvió 17 asistencias en un total de 146 partidos, mientras que el Brighton registró 27 dianas y siete pases de gol en 109 encuentros.

Competencia para Akor Adams e Isaac Romero

Antonio Cordón lo conoce desde hace tiempo y, ante las drásticas limitaciones para fichar, ha aprovechado el mal momento de Maupay para poder conseguir su cesión, que, posiblemente será oficial hoy, para competir con Isaac Romero y Akor Adams.