El único trámite que falta en el fichaje de Juan Iglesias

Si no hay un giro radical de los acontecimientos, el defensor vallisoletano será blanquirrojo hasta 2030, uniéndose al ya confirmado Patrik Mercado y al también apalabrado Sangante

Todo un todoterreno y con experiencia sobrada en LaLiga, el Sevilla FC habría concretado ya todos los trámites necesarios para incorporar a Juan Iglesias, lateral por ambos perfiles, central, pivote ocasional y hasta extremo del Getafe CF. Únicamente faltaría la oficialidad, que llegará cuando termine oficialmente la presente temporada y quede claro que no renovará con los azulones, ya que se ha comprometido hasta el 30 de junio de 2030 con la entidad nervionense.

Así lo adelantó, confirmó y mantiene el especialista Matteo Moretto, que ha puntualizado este viernes 13 de marzo en 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca que el vallisoletano, incluso, pasó reconocimiento médico el pasado mes de enero con su nuevo equipo para ir adelantando gestiones. Una decisión firme por ambas partes que confirma el ojo avizor de Antonio Cordón y esa facilidad para persuadir a jugadores de la que presumía recientemente cuando iniciaba conversaciones con vistas a aterrizar en la capital andaluza.

Como en el caso de Alfon González, comprometido a principios de 2025 pese a tener unos meses finales de vinculación con el RC Celta y cedido con opción de compra un año más tarde al Villarreal CF, se presupone que el preacuerdo entre el Sevilla FC y Juan Iglesias está rubricado, aunque con una cláusula de anulación, que no de rescisión, vigente hasta el 30 de junio de 2026 que el interesado podría ejecutar, dejando 3-5 millones en la caja blanquirroja, si recibiera una propuesta mucho más jugosa, lo que se antoja improbable.

El cuarto podría ser Marius Marin, que ha vuelto a decir 'no' al Pisa

Debe moverse Antonio Cordón con soltura en el proceloso mundo del mercado a coste cero a la hora de rearmar la primera plantilla del Sevilla FC, habida cuenta de que, aunque podrá realizar alguna inversión pequeña, la necesidad de reducir masa salarial para alcanzar cuanto antes la regla 1:1 en lo que al LCPD de LaLiga se refiere volverá a ser una prioridad en Nervión.

Así, de los tres atados, solamente se pagará traspaso a Independiente del Valle por Patrik Mercado (se habla de seis millones de euros en varios plazos y con bonus incluidos), porque tanto Juan Iglesias como Arouna Sangante acaban contrato. Como Marcus Marin, pivote rumano del Pisa, que ha vuelto a rechazar la oferta de renovación de los transalpinos y, según varias fuentes, apunta a futurible de los sevillistas, con los que tiene contactos avanzados desde hace varias semanas.