Almeyda, el "acompañamiento" a Nianzou y la vuelta de Vargas: "Lo entreno de una manera diferente para que llegue"

El técnico nervionense ha repasado la situación de varios nombres de la plantilla, como son los casos del central y o el extremo, así como las opciones de volver a la titularidad de Mendy e Isaac Romero

Matías Almeyda ha hablado largo y tendido sobre el partido de este próximo domingo frente al FC Barcelona, lo que supondría sumar en un campo tan complicado y cómo está preparando al equipo para ello pero también ha analizado varios nombres propios de la plantilla, como es el caso de Tanguy Nianzou. El central francés apenas ha podido jugar una decena de partidos debido a cuatro lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada y ahora está en el momento de mayor continuidad, algo que han trabajado a conciencia entre cuerpo técnico y médicos.

"El acompañamiento médico va de la mano del entrenador, que ejecuta lo que pasa dentro. En el momento que consigue lo que tienen que parar, escucho a los profesionales y lo entreno de una manera diferente para que llegue a jugar la cantidad de minutos que necesitamos que juegue. Es un trabajo de equipo, entrenador, médicos, masajistas, todos en el día a día", ha explicado Almeyda.

Todo hace indicar que Nianzou será titular en el Camp Nou, donde también estará Rubén Vargas, aunque posiblemente no salga de inicio. "Vargas ya estaba el partido pasado pero no se sentía seguro, ya está curado. Hizo la semana prácticamente normal y se sacó sus propias dudas, lo estamos esperando, seguramente lo vamos a ver porque es importantísimo para nosotros", ha recordado el argentino.

En cuanto al estado de confianza de Akor Adams, que ante el Rayo Vallecano volvió a ver puerta, el 'Pelado' dijo: "Lo que puedo llegar a percibir es que está bien, como todos sus compañeros, está motivado, siendo consciente de lo que nos jugamos, es importante, siempre que marca es lo que necesitamos".

Isaac Romero, ¿titular?

Una de las posibilidades que maneja Almeyda para conformar su once es la entrada de Isaac Romero, que en el partido de la primera vuelta hizo un gran trabajo: "Podría ser, estoy definiendo cómo lo vamos a enfrentar, pero cada vez que veo un video de ellos modifico algo, todo lo que vea de ellos tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer, como fue el partido de casa. Fuimos decididos y creímos, es verdad que si convertían el penal podría cambiar el partido pero no fue así, y por momento los neutralizamos, por momentos, veremos si podemos hacerlo de visitantes".

Otra es la de Mendy, en el centro del campo. "Podría ser una de las alternativas también, estamos pensándolo", ha reconocido el preparador nervionense que por encima de todo prima el gen competitivo del equipo: "Este equipo es consciente desde pretemporada, si empatamos está mal y si perdemos todo son dudas. Estamos con ese sentimiento desde el primer día, estamos en la búsqueda de salir de estos puestos incómodos para un club como el nuestro y solamente pienso en poder sumar y salir de ahí lo más rápido posible y salir de esa zona donde no tiene que estar y volver a la que debe estar con más tranquilidad".