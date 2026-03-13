Almeyda, con casi todos para intentar una gesta en el Camp Nou

Matías Almeyda ha dirigido la penúltima sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con toda la plantilla a su disposición salvo los lesionados Kike Salas, Marcao y Peque

La plantilla del Sevilla Fútbol Club ha vuelto a completar una nueva sesión de trabajo de cara al partido del próximo domingo frente al FC Barcelona, sin duda, una de las visitas más complicadas de la temporada que los hombres de Matías Almeyda afronta en su mejor racha liguera, pues acumula cinco jornadas consecutivas sumando por primera vez en toda la temporada.

El de este viernes ha sido la penúltima sesión pues el sábado, antes de poner rumbo a Barcelona, será el último entrenamiento aunque en cuanto a bajas está el asunto bastante claro. Matías Almeyda cuenta con toda su plantilla a excepción de los lesionados Kike Salas, Marcao y Peque, que no estarán en la lista de convocados que ofrezca este sábado el míster argentino.

En cuanto a los futbolistas que estaban entre algodones, todos han vuelto a completar la sesión sin problemas, por lo que salvo imprevisto de última hora, deberían estar disponibles para el choque del Camp Nou. Son los casos de Vargas, que desde el lunes trabaja con normalidad, y los de Maupay y Azpilicueta, que desde el miércoles vienen entrenando con el grupo.

Un estadio maldito para continuar la buena racha

El Sevilla, que el domingo disputa su partido de la vigésima octava jornada liguera en el Camp Nou, ha cosechado dos empates y dieciocho derrotas en sus veinte últimas visitas al Barcelona, en cuyo estadio sólo ha ganado siete veces en un centenar de visitas.

El 4 de octubre de 2020, los goles del local Coutinho y del visitante Luuk de Jong certificaron el empate a uno, la segunda igualada de los sevillistas en el campo del Barça (junto al 0-0 de la campaña 11/12) en los último tres lustros, periodo en el que ha sufrido una veintena de derrotas.

La última vez que el Sevilla ganó en el Camp Nou fue en los octavos de final de la Copa 09/10, un 1-2 rubricado por Diego Capel, Álvaro Negredo y el local Ibrahimovic. Para encontrar el último triunfo en LaLiga nos tenemos que remontar al 0-3 de la temporada 02/03, gracias a un gol de Casquero y a un doblete de Mariano Toedtli.

El Sevilla buscará en el Camp Nou sumar por sexta jornada consecutiva en LaLiga, pues no pierde desde el pasado 2 de febrero cuando lo hizo frente al Mallorca por 4-1. Desde entonces, dos empates ante Girona y Alavés, ambos 1-1, una victoria a domicilio frente al Getafe (0-1) y otros dos empates, en el derbi contra el Betis (2-2) y la pasada jornada en casa ante el Rayo Vallecano (1-1).