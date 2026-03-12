Sergio Ramos vuelve a Sevilla: su primera imagen en la ciudad en medio del proceso de compra del club

ESTADIO Deportivo tiene las imágenes de la llegada de Sergio Ramos a la capital hispalense, siendo estas las primeras en la capital cuando se encuentra inmerso en el proceso de compra del club junto a Five Eleven

El Sevilla FC se encuentra inmerso en una mala situación deportiva, con una entidad que ha pasado de ser una de las grandes europeas, con hasta siete títulos en la Europa League a que, el pasado año, se quedara a apenas un punto de la zona de descenso. Esto, sin lugar a duda, ha provocado una cosa, y es el hartazgo de la afición que ve incapaz de recuperar esa senda campeona que tanto había protagonizado en estos últimos años y las miras van para la directiva. Durante estas últimas temporadas, varias son las protestas de los aficionados que reclamaban un cambio en el Consejo de Administración. Esto parece que, finalmente, va a llegar.

Sergio Ramos, en estos últimos meses, se ha erigido como el principal nombre en esta causa. El central camero, junto al fondo Five Eleven, están llevando a cabo este proceso de compra de las acciones que le permita hacerse cargo de la entidad de Nervión. Hace escasos días, a la salida del estadio del Sevilla FC, ESTADIO Deportivo tuvo la oportunidad de poder coger a Martín Ink, el CEO de esta empresa y que llegó a decir en los micrófonos de este medio que estaba "convencido" de que el proceso de compra pueda llegar a buen puerto.

En la mañana de este jueves, se ha vuelto a dar un paso importantísimo y es que ha aterrizado el camero en la capital hispalense. ESTADIO Deportivo ha podido coger las primeras imágenes del camero en Sevilla, un movimiento que denota que continúan las negociaciones en el proceso de compra del Sevilla FC. De hecho, al ver las cámaras de los medios, ha saludado a los allí presentes. Este medio también ha sido testigo de las distintas llegadas del central a la capital de Andalucía, la primera siendo junto a su hermano René Ramos y el abogado Julio Senn. Esta llegada se produjo para poder negociar con distintas familias de accionistas, llegando a alcanzar un acuerdo para comenzar ese proceso de auditoría en la que ahora mismo se encuentra el club hispalense.

La segunda, en este caso, fue una mera visita familiar, pero cada paso que hace Sergio Ramos en Sevilla es importante para poder ver la situación real de la compra sevillista. En esta nueva llegada, ha llegado solo, por lo que denota un carácter distinto y un aparente viaje para seguir en esas negociaciones.