'Sácale partido al cole', evento estrella de la Fundación 1890, estrena su XIX Edición

El CEIP Sor Ángela de la Cruz de Sevilla recibió la primera de las visitas del programa solidario y educativo, que llegará este curso a más de 2.000 alumnos

Un año más, el Sevilla FC muestra su lado más humano y social con uno de los programas más aplaudidos y consolidados de la Fundación 1890: 'Sácale partido al cole'. Este miércoles, con la visita al CEIP Sor Ángela de la Cruz, se ha estrenado la XIX Edición, que llegará a más de 2.000 alumnos de diferentes centros educativos de la provincia sevillana. Con 'Sácale partido al cole', la fundación de la entidad nervionense pretende transmitir a los niños de Primaria valores inherentes al deporte como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la constancia, la búsqueda de superación personal, el disfrute por el juego o el cumplimiento de las reglas.

La institución afincada en el Ramón Sánchez-Pizjuán (aunque trabaja sobre todo con los más pequeños en la Carretera de Utrera, donde se asiente la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios) lleva, por tanto, casi dos décadas tratando de exportar a las aulas el poder socializador y educativo del fútbol, así como también los beneficios que puede reportar a los más jóvenes principios básicos como la tolerancia y la solidaridad dentro de una apuesta clara por un estilo de vida saludable. Para ello, en 'Sácale partido al cole' se organizan en los diferentes colegios de Sevilla y sus alrededores un sinfín de actividades deportivas, talleres formativos (medioambientales, contra el acoso escolar, alimenticios, etcétera), concursos de redacción y dibujo, amén de producirse la entrega de materiales didácticos.

Un programa dividido en tres partes

Además, los alumnos de cada centro educativo donde comparece el programa 'Sácale partido al cole' visitan en una segunda jornada el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la casa de todos los sevillistas, donde disfrutan de un desayuno saludable, nuevas charlas formativas, realizan el Stadium Tour y se procede a le entrega de premios de los concursos convocados, en presencia del presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y varios futbolistas de los primeros equipos masculinos y femeninos, una tesitura que hace las delicias de todos los presentes, quienes se llevan un recuerdo inolvidable y una experiencia impagable.

Como colofón, los niños recibirán una invitación para acudir al Estadio Jesús Navas para presenciar en directo un partido del Sevilla Atlético o del Sevilla FC Femenino. En definitiva, una jornada doble y hasta triple con muchas sorpresas, especialmente para aquéllos que sienten en blanco y rojo, aunque todos los pequeños, como no podía ser de otra forma, son recibidos con los mismos cariño y dedicación.