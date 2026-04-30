El plan de las peñas para alentar al Sevilla antes de recibir a la Real Sociedad: una sesión sin público pero con mucho color

Se multiplican las iniciativas para apoyar al equipo nervionense en busca de la salvación. La última de ellas nace de nuevo de la Federación de Peñas Sevillistas, que recogerá las banderas de quienes deseen para engalanar el Sánchez-Pizjuán en el entrenamiento del próximo domingo

El sevillismo se ha movilizado para poner todo de su parte y tratar de llevar en volandas a su equipo en busca de la permanencia. Justo tras caer a puestos de descenso, la afición nervionense ha asumido que es el momento de estar con los suyos para tratar de salvar una situación angustiosa. Por ello, se multiplican las iniciativas para transmitir a los profesionales ese calor que a buen seguro sentirán el próximo lunes, a las 21:00 horas, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario de un duelo a vida o muerte ante la Real Sociedad.

Las críticas al palco, aparcadas

No se olvidan los seguidores nervionenses de señalar a Del Nido Carrasco y el resto de dirigentes, a los que siguen considerado los grandes culpables de la deriva económica, deportiva e institucional de la entidad. De hecho, los Biris han solicitado al presidente que no acudiese al palco ante el conjunto donostiarra, petición que como cabía esperar ha caído en caso roto.

Pero una vez aparcadas, al menos por ahora, por esas protestas contra el palco y los recibimientos hostiles al equipo, con insultos incluidos, tras sus últimas tres derrotas a domicilio (ante Oviedo, Levante y Osasuna), en Nervión todos son conscientes de que la única receta para obrar el milagro pasa por remar todos juntos.

Precios populares, arengas y un lema: "Todos de rojo"

Así, desde el club han puesto su grano de arena al fijar precios populares para buscar un lleno en la 'Bombonera', también para el siguiente compromiso en casa frente al Espanyol. No han faltado además los discursos para pedir unión y las arengas, unas más deseadas que otras, después de que una leyenda como Jesús Navas también se haya sumado a la causa, siendo el director deportivo, Antonio Cordón y el capitán, Nemanja Gudelj, quienes ha dado la cara en nombre de la entidad.

Tampoco Monchi ha faltado para mostrar su orgullo por la respuesta del sevillismo y sumarse a esa corriente con la que se busca transmitir todo el aliento posible a un equipo ciertamente falto de calidad y recursos. Pero, sin duda, es la propia afición la que está liderando el necesario impulso, especialmente a través de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, convertida en el vehículo que está articulando todo este movimiento

Ya lo hizo al pedir que todos acudan vestidos de rojo este próximo lunes al choque ante la Real Sociedad. Pero como anticipo, este jueves era la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios la que ha amanecido con un mural de pancartas para que Luis García Plaza y sus futbolistas sientan de cerca ese apoyo en un momento tan crítico. Y así seguirá siendo hasta que el balón eche a rodar.

Las pancartas y banderas, de la ciudad deportiva al estadio

Aún quedan tres sesiones por delante y, aunque no se ha considerado la idea de abrir el estadio para que la afición pueda acudir, como se ha hecho en muchas ocasiones en los entrenamientos previos a los derbis, sí se ha ideado una fórmula para que el Sánchez-Pizjuán sea engalanado por los propios hinchas y puedan motivas y enchufar al equipo de cara a una cita trascendental.

En concreto, desde la Federación de Peñas Sevillistas han animado a todos los aficionados a entregar sus banderas para engalanar el coliseo de Nervión de cara a la sesión de trabajo a puerta cerrada que tendrá lugar este próximo domingo a las 10:00 horas, la última previa al partido.

Para ello, en la tarde del viernes, de 18:00 a 20:00 horas, podrán dejar dichas banderas en la sede que la propia Federación tiene en el estadio, junto a la puerta 10, pudiendo recogerlas en el mismo lugar en los prolegómenos del encuentro frente a la Real Sociedad, de 18:30 a 20:00 horas. Todo ello, "con el objetivo de que los jugadores sientan el aliento de la afición". Está prohibido rendirse.