Nuevos abucheos e insultos en el Sevilla tras la derrota ante el Levante: tensión con Del Nido Carrasco

La seguridad privado del club granota tuvo que intervenir después de que tres aficionados nervionenses se acercasen al palco del Ciutat de València para increpar al presidente blanquirrojo, repitiéndose la escena a la salida del estadio

El Sevilla FC se encamina hacia el abismo y los nervios de la afición son cada vez mayores. Nunca falta el aliento de la hinchada blanquirroja. Tampoco lo hizo en el Ciutat de Valéncia. En sus gradas, en torno a 350 seguidores nervionenses se dieron cita para animar a los suyos y recibieron como 'obsequio' otro espanto de partido del equipo dirigido por Luis García Plaza, que no disparó entre los tres palos en los 90 minutos, como ya sucedió ante el colista Oviedo.

Era de esperar que tras el 2-0 encajado, que deja al cuadro sevillista solo un punto por encima del descenso, la afición mostrase su enfado y hastío. Por supuesto, nunca son justificables los insultos ni la violencia verbal. Pero siendo sincero, también era previsible. Es la tónica común casi en cada encuentro desde hace ya algún tiempo. Reproches a técnicos, jugadores y, especialmente, dirigentes, que en muchas ocasiones superan la barrera de lo permitido.

Reproches a Del Nido Carrasco en pleno partido

En la capital del Turia, no hubo que esperar al segundo tanto de Iván Romero, al que en Nervión apenas dieron un puñado de partidos en el primer equipo, para que la tensión ya se palpase en la grada. Y no en la zona donde se encontraban la mayoría de los aficionados visitantes, sino en la tribuna principal. Allí, en el palco, junto al presidente granota, Pablo Sánchez, se encontraba sentado, como manda el protocolo, José María del Nido Carrasco, que pasó un momento angustioso al ver cómo tres seguidres sevillistas se acercaron a su sitio para increparle directamente por la derrota que se veía venir.

Según ha informado la Cadena Cope, miembros de la seguridad privada contratada por el Levante tuvieron que acudir para que el incidente no fuera a mayores. Pero una vez concluido el choque, a las afueras del estadio, la situación volvió a repetirse a la salida de la expedición nervionense, con rostros serios como no podía ser de otra forma.

Pitos y abucheos a la salida del Ciutat de València

En esas ocasión fueron en torno a 30 hinchas los que aguardaron a García Plaza y sus jugadores para mostrarles su indignación con abucheos y gritos, pidiéndoles que diesen la "cara" por otra lamentable actuación. Aunque el mayor señalado, una vez más, volvió a ser Del Nido Carrasco, que se montó en el bus junto al equipo para abandonar el feudo granota escoltados por la Policía, casi una hora después del pitido final.

LaLiga ya tomó parte por el hostil recibimiento tras caer en Oviedo

Esta vez no hubo otro recibimiento hostil a la llegada de expedición al aeropuerto de San Pablo, ya de madrugada, como sí sucedió tras la derrota ante el Oviedo, con nuevos insultos. Tras aquel episodio, LaLiga emitió un duro comunicado, anunciado que actuaría con "máxima firmeza" contra los responsables.

"LaLiga, tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables. Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LaLiga actúa y actuará", señaló la nota emitida por la institución que preside Javier Tebas.

Las reacciones de la plantilla y la afición del Sevilla FC

En esta ocasión, sin embargo, los momentos de tensión vividos en el Ciutat de València no ha llevado a la patronal de clubes a pronunciarse. En su momento, desde el Sevilla FC solo se refirió a ello el capitán, Nemanja Gudelj, que tampoco se alarmó por los insultos recibidos. "No los comparto, pero los entiendo", afirmó.

Sí fue mucho más contundente la respuesta de Biris Norte, grupo perseguido desde LaLiga, que advirtió: "Pobre del que crea que va a amedrentar al sevillismo por denunciar el secuestro y el destrozo que sufre nuestro club".

El partido ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán, marcado en rojo

Ahora toca comparecer de nuevo a domicilio para visitar este próximo domingo a Osasuna (18:30). A buen seguro, no faltarán de nuevo sevillistas en El Sadar. Pero cuando podría estar realmente caldeado el ambiente es lunes 4 de mayo, fecha fijada para el siguiente compromiso en el Sánchez-Pizjuán ante la Real Sociedad. Si el equipo llega en descenso, podrían vivirse momentos de mucha tensión.