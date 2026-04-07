Gudelj se desmarca de la postura de LaLiga con los insultos: "No los comparto, pero los entiendo"

El capitán del Sevilla FC insistió en pedir el apoyo de la afición para las ocho finales que restan y mostró su comprensión con el enfado de la misma, expresando al mismo tiempo su confianza en el trabajo de Luis García Plaza

Muchos sevillistas han echado en falta que alguno de sus dirigentes saliese a la palestra para dar explicaciones por la crítica situación del equipo o poner el grito en el cielo por lo que muchos consideraron un nuevo perjuicio arbitral en la derrota ante el colista Oviedo, más allá de las quejas expresadas por Luis García Plaza tras el choque. Pero en su lugar ha sido el capitán, Nemanja Gudelj, quien ha dado la cara en la rueda de prensa intersemanal ofrecida en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios.

Como no podía ser de otro modo, el serbio admitió que el vestuario anda alicaído. "De ánimo claro que podríamos estar mejor. Venimos de una derrota dura, pero quedan 8 finales y hay que darlo todo en cada partido”, apuntó el mediocentro, que no piensa que estén siendo infieles al lema blanquirrojo de casta y coraje: “No creo que sea así. Entiendo a la gente que piensa eso porque los resultados no son como queremos. No estamos donde el Sevilla merece estar, pero lo damos todo. Las cosas no salen como queremos pero quedan 8 finales, insisto, y junto con el club y la afición hay que sacar adelante la situación. ¿Injusto? El Sevilla no merece estar donde está. Tiene que salir lo antes posible de esta situación, porque todos estamos incómodos. Entiendo a la gente, pero hay una solución y debemos estar unidos en lo que queda y programar el camino hacia arriba", reiteró.

Con solo dos puntos sobre el descenso y un calendario nada sencillo por delante, el peligro de irse a Segunda división es cada vez mayor, pero Gudelj no quiere ni oír hablar de esa posibilidad. “La situación es difícil, obviamente. El Sevilla no debe estar ahí pero sí está. Esto lo tenemos que sacar todos juntos, con la afición, a la que no se le puede pedir más. Ante el Oviedo salimos a calentar y parecía que est��bamos jugando en casa. Quiero darles las gracias y decirles que son muy importantes en las ocho finales que quedan. No digo que no estoy preocupado pero tengo confianza en que lo vamos a sacar”, insistió.

Las diferencias entre Almeyda y García Plaza

Pese a que los errores individuales vienen condenando al equipo un partido tras otro, el internacional balcánico confía en la capacidad de la plantilla para salvarse. “El principal argumento es que somos el Sevilla Fútbol Club. Cada vez que sales al campo con este escudo tienes que dejarlo todo y así, pienso que tenemos la calidad para sacar esto adelante. La explicación es que el Sevilla no está donde debe estar y el mundo del fútbol es así, que muchas veces el que cae es el entrenador. De los 9 de los últimos años muchos eran buenísimos pero no salió la cosa como debía salir. Nos tenemos que enfocar en lo que viene ahora”, afirmó, analizando también las diferencias entre la nueva propuesta de García Plaza con respecto a lo que venían haciendo a las órdenes de Matías Almeyda.

“Cada entrenador tiene su propia táctica y visión de juego. La de Luis García es diferente a la de Almeyda. El grupo se ha ejercitado 10 días bien, los internacionales también un par de días. Hemos hablado mucho y el camino lo conocemos todos. Infelizmente no salió contra el Oviedo, pero hasta la expulsión el plan de partido iba bien. Cuando te quedas con 10 se cae todo al agua. Tenemos mucha confianza en el míster, el equipo y la afición sobre todo. El técnico transmitió su visión de juego y contra el Oviedo se pudo ver la diferencia, un equipo unido sabiendo a lo que juega. Pero con la roja en la primera parte cambia todo. Vamos a seguir trabajando y analizando bien los partidos para tratar de estar lo mejor posible”, comentó.

A vueltas con el arbitraje en Oviedo: "Una locura"

Además de la expulsión de Nianzou, el Sevilla FC se sintió perjudicado en la capital asturiana por el arbitraje, a lo que también se refirió el capitán nervionense sin querer cargar demasiado las tintas. “Hay decisiones de los árbitros que muchas veces caen al otro lado, y eso pasa demasiadas veces. Podría hablar de lo de Sow, del posible penalti, de la roja de Nianzou... Pero lo que sí es raro es que en 300 partidos que se han jugado de LaLiga no había pasado lo de pitar córner por retención del balón. Nos pasó a nosotros los primeros, y lo de los tres minutos de añadido es para mí una locura. Ya sabemos que no vamos a tener apoyo de los de fuera y lo vamos a tener que hacer nosotros, con la afición. Quedan 8 partidos, no tenemos que mirar quien juega antes y después. Vamos a darlo todo para ganar al Atlético y luego iremos a por la siguiente final”, apuntó.

Comprensivo con el hostil recibimiento: "Al final somos humanos"

Como no podía ser de otro modo, Gudelj también fue cuestionado por los insultos con los que fueron recibidos en el aeropuerto y la ciudad deportiva por varios aficionados. Pero al contrario que LaLiga, que ha anunciado que perseguirá y denunciará a los autores, mostró un discurso mucho más comprensivo. "Insultos a la vuelta de Oviedo. “Después de una derrota dura, ver a la gente así a la llegada a Sevilla te da la sensación de que les has fallado, de tristeza. No merecían esa derrota. No pensamos en caer derrotados ningún partido. Es entendible que la gente esté enfadada, pero les quiero decir que les necesitamos y sin ellos la cosa va a ser muy difícil. Que sigan apoyándonos como nos apoyan. Al final somos humanos y cuando las cosas no van bien nos enfadamos. No comparto eso, no es una cosa buena, pero sí que puedo decir que es entendible. A veces las emociones son más fuertes que nosotros. Yo a veces me enfado y luego pienso que no debería haberme enfadado tan fuerte”, explicó.

Ahora llega un duro rival como el Atlético de Madrid y muchos temen que al equipo le tiemblen las piernas en tan delicada situación si aparecen los pitos desde la grada, pero el serbio se mostró tranquilo al respecto y pidió una vez más el apoyo de la hinchada. “Es normal que la gente esté preocupándose porque la situación no es buena. Presión tenemos todos y la sabemos manejar, por eso somos futbolistas profesionales y nos pagan lo que nos pagan. Con la presión es más difícil jugar a veces, pero en el estadio habrá mucha gente. No podemos hablar de toda la afición por algunos que fueron al aeropuerto. La afición conoce la situación, sabe que les necesitamos para sacar esto. Cuando pase todo podrán decir lo que piensan y sienten”, sentenció.

Deja en el aire su continuidad

En el plano personal, por otro lado, el polivalente jugador sevillista prefirió no hablar de su contrato, que acaba el próximo 30 de junio sin que esté nada clara su continuidad. “Gudelj ahora mismo es lo menos importante, solo importa el Sevilla. Cuando la cosa esté más tranquila tocará hablar de mí”, zanjó.