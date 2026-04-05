Luis García Plaza, tras su primera derrota como sevillista: "Le ha pegado a Sow un pisotón total de roja"

El técnico madrileño ha comparecido ante los medios de comunicación tras esta derrota frente al Real Oviedo, que deja al equipo a dos puntos de la zona de descenso y muy tocado anímicamente para levantar la situación

El Domingo de Resurrección, para el Sevilla FC, se ha convertido en una auténtica pesadilla en el Carlos Tartiere. Frente a un equipo que tenía su último tren de salvación, el conjunto hispalense ha acabado cayendo por un gol a cero para acabar esta jornada a solamente dos puntos de la zona de descenso. A pesar de no haber comenzado mal el encuentro, un error de Nianzou a la salida de un córner y otro en el control de un balón han acabado costando un gol y una expulsión, hechos totalmente determinantes para un equipo incapaz de haber podido intentar algo tras estas dos acciones.

Este era el debut de un Luis García Plaza que no ha podido encontrar la tecla para cambiar un guion de partido que se veía de lejos que iba a la deriva. Apenas lleva semanas de trabajo, pero la plantilla no ha transmitido ningún síntoma de mejoría en este encuentro, algo muy preocupante teniendo en cuenta que se le complica y mucho el no bajar a los puestos bajos de la clasificación. Tras el encuentro, el técnico madrileño ha hablado ante los medios de comunicación, haciendo varios diagnósticos de la derrota y, también, de la actuación arbitral en el día de hoy.

Un partido marcado por la expulsión

En primer lugar, el técnico ha querido referirse al encuentro, dejando claro que la expulsión ha mermado mucho. "Hasta el primer gol estábamos bien, en el sentido de que ellos nos han tirado dos córneres, uno que encima se lo hemos dado con los ocho segundos de Odysseas y poco más, pero hemos cometido un error muy grosero en el córner. En eso sí que estoy enfadado. Estoy enfadado porque es una jugada que no nos podemos permitir en estas alturas. Enseguida llega la expulsión y a partir de ahí el equipo compite con diez. Es que jugamos unos 50-55 minutos con diez y se hace largo con cualquier rival y en cualquier estadio. El equipo creo que ha competido, ha seguido luchando, ha seguido intentando y nos ha faltado un poquito, con diez, esa fortuna".

También quiso referirse a un dato que refleja mucho lo que el Sevilla ha hecho hoy en Oviedo, y es que apenas ha dispuesto de un tiro a puerta. " Esas estadísticas... no las entiendo mucho. Hasta el gol de ellos, sí que tenían cero tiros a puerta. Cero, jugando como local. Y nosotros hemos llegado a bastantes situaciones de remates fuera. Eso sí es verdad, no hemos tenido esa situación. Pero a partir de ahí, lo digo, cometemos dos errores que en esta situación no los podemos cometer. Y es así. No podemos perder una marca tan fácil en un córner. Es verdad que nosotros hemos logrado salir de esas marcas y no hemos tenido el remate y la hemos tirado fuera. Sobre todo en el primer tiempo", declaró.

El cambio de Sow, por tener el tobillo "muy hinchado"

En sala de prensa, también fue cuestionado por la actuación arbitral, estando de protagonista una charla que han tenido el colegiado y él al final del encuentro. "Hemos comentado varias cosas, además en un tono muy tranquilo y hablando. Le decía que, a lo mejor, el delantero se iba para allá y me decía que ya podía ser una ocasión manifiesta del gol. (...) Sow tiene el tobillo así, o sea, creo que hay una expulsión. No sé ni qué jugador es del Oviedo, pero lo he tenido que cambiar porque le ha pegado un pisotón total de roja y lo he tenido que cambiar con un tobillo así. Esa es la jugada que creo que no es de él, que es del VAR y tiene que decirle. Creo que hay un posible penalti a Nemanja ya también en la primera parte por un agarrón", respondió.