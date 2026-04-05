Valencia 2-3 Celta de Vigo: Asalto a Mestalla para acechar la Champions

Los cambios de Claudio Giráldez en el descanso fueron decisivos para le remontada de un conjunto gallego que se coloca a un solo punto del Real Betis, propietario de una quina plaza que servirá a priori para jugar la próxima campaña en la máxima competición europea

El Celta de Vigo se llevó los tres puntos de Mestalla, provocando los pitos de su afición, en un partido con dos caras. En la primera parte, el Valencia impuso su estilo rocoso para sacar petróleo de una acción aislada y ponerse por delante gracias a Guido Rodríguez. Pero tras el descanso, Giráldez intervino de manera decisiva con tres cambios que le cambiaron la cara al partido, firmado un triunfo que le deja a un solo punto del Real Betis en la lucha por la quinta plaza que a priori servirá como pasaporte a la Champions.

De inicio, el conjunto celeste, vestido de rosa este domingo, se hizo con el control del balón para moverlo de lado a lado a la espera de encontrar un hueco en la defensa che. Así llegó la primera aproximación por medio de Ferran Jutglà, que avisó pronto con un disparo desviado desde fuera del área. Mientras, los de Corberán aguardaban su oportunidad para robar y salir con velocidad, lo que comenzó a hacer en el minuto 8 con una contra que acabó con el centro de Javi Guerra desde la derecha y el despeje de la zaga visitando cuando Ramazani ya tenía la caña preparada.

El primer gol de Guido Rodríguez como valencianista

Daba un paso al frente el cuadro valencianista con otro servicio de Gayà desde la izquierda que despejó Marcos Alonso y un disparo de falta directa de André Almeida que Radu mandó a córner. Y de ese saque de esquina llegó el primer gol Guido Rodríguez con la camiseta blanquinegra. El argentino cazó un balón suelto en el área, tras un disparo previo de Ramazani, y le dio con todo para hacer el 1-0 en el 12'.

Polémica por una falta de Unai Núñez

Con ventaja en el marcador, Corberán tenía el partido donde quería. Con las líneas muy juntos y siempre ordenado, el Valencia supo maniatar a un Celta de Vigo que volvió a tener la posesión del esférico, pero no encontraba el modo de lastimar a su rival. Atascado y sin ideas, el conjunto gallego veía correr el reloj sin poder armar ataques productivos. Un remate flojo de Moriba en el área y otro lejano de Jutglà que atrapó sin problemas Dimitrievski fue todo su bagaje ofensivo, sin faltar la polémica en una acción de Unai Núñez sobre Hugo Álvarez muy similar a la de Gerard Martín en el Atlético de Madrid - Barcelona, que acabó con el VAR corrigiendo la expulsión inicial del azulgrana. En esta ocasión, ni siquiera hubo amarilla para el defensor valencianista.

Tampoco es que el cuadro che disfrutarse de ocasiones tras el gol, más allá de un centro de Unai Núñez cabeceado fuera por Cömert. Pero le bastaba con controlar la situación para alcanzar el intermedio por delante en el marcador y sin pasar apuros. Así, tras el paso por vestuarios, Giráldez buscó mover el árbol con un triple cambio y un nuevo sistema, mientras el Valencia parecía conformarse tratar de conservar su mínima renta.

Los cambios de Giráldez remontan el partido

La intervención del técnico gallego, sin embargo, resultó determinante para cambiar el guion del partido. No en vano, en cuatro minutos, del 56 al 60, remontó el partido con un alto impacto de los recién salidos. Primero Fer López le puso un gran balón a Ferran Jutglà y su pase atrás lo recogió Swedberg para toparse primero con Dimitrievski, pero Moriba aprovecho el rechace para mafcar a placer. Y sin respiro, golazo de Fer López, que recibió un pase de Swedberg, controló y se orientó para pegarle con la izquierda a la escuadra.

Cambios de Corberán y sentencia de Swedberg

Mestalla la tomó con Corberán y los pitos comenzaron a sonar por la falta de ambición del equipo che para irse arriba y buscar el segundo. La respuesta del técnico fueron cuatro cambios de una tacada. Pero hubo que esperar al último cuarto de hora para que su equipo diese un esperado paso adelante que no fructificó en ocasiones de verdadero peligro. Su acumulación de atacantes desnudó el centro del campo y el Celta lo aprovechó para matar el partido con una genialidad de Swedberg en el mano a mano ante Dmitrievski, al que le coló el balón entre las piernas.

Aún hubo tiempo para que Guido Rodríguez firmase su doblete en la prolongación tras el pase atrás de un activo Umar Sadiq. Pero no hubo tiempo para más y el Celta de Vigo se llevó el triunfo, frenando las aspiraciones europeas de un Valencia que sigue pese a todo a seis puntos del descenso.

Ficha técnica:

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez (Thierry Correia 63'), Tárrega, Cömert, Gayà (Danjuma 78'); Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra (Ugrinic 63'), Ramazani; André Almeida (Lucas Beltrán 63') y Hugo Duro (Umar Sadiq 63').

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez (El-Abdellaoui 46'), Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza (Yoel Lago 88'); Pablo Durán (Fer López 46'), Ferran Jutglá (Borja Iglesias 71') y Hugo Álvarez (Swedberg 46').

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro). Amonestó al local Guido Rodríguez y a los visitantes Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Hugo Sotelo.

Goles: 1-0 (12') Guido Rodríguez; 1-1 (56') Ilaix Moriba; 1-2 (60') Fer López; 1-3 (81') Swedberg; 2-3 (93') Guido Rodríguez.

Incidencias: Encuentro de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mestalla ante 43.764 espectadores.