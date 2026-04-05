Lanza un mensaje a Claudio Giráldez: "Mi sueño es jugar en Primera división con el Celta de Vigo"

Tras debutar en la primera ronda de la Copa del Rey, Hugo González sigue haciendo méritos en el filial y llama a las puertas del primer equipo celeste, aunque al mismo tiempo no descarta tener una segunda etapa en el Valencia, con el que ya jugó en la elite

El Celta de Vigo puso de relieve la "apuesta firme por A Madroa" de Claudio Giráldez al anunciar su renovación hasta 2028. Ese "protagonismo destacado de jugadores formados en la cantera" es sin duda uno de los grandes sellos del conjunto celeste desde que el técnico de Porriño se sienta en su banquillo. Y a su vez, supone el acicate necesario para motivar a todos aquellos que piden paso desde el filial, como es el caso de Hugo González.

Los números de Hugo González

El extremo no es un canterano al uso, pues aunque cumple su segunda campaña en el Celta Fortuna ya tuvo la oportunidad de jugar 10 encuentros con el primer equipo del Valencia, donde se formó. De momento, Giráldez solo le ha dado la oportunidad en la primera ronda de la Copa del Rey. Pero con sus números en Primera RFEF (11 goles y 6 asistencias en 23 partidos) sigue haciendo méritos para dar el salto.

Elogios a Giráldez: "Es un genio"

"Mi sueño es jugar en Primera división. Trabajo día a día como el que más para tener mi oportunidad. En el Celta he encontrado mi sitio y estoy muy a gusto", ha asegurado en Tribuna Deportiva, donde se deshizo en elogios hacia la figura del entrenador gallego. "Para mí es un genio, es de los mejores entrenadores que yo he tenido. Va con su idea a muerte y hace que tú te creas la idea y que eres capaz de llevarla a cabo, apuntó.

A sus 23 años, el valenciano deberá promocionar el próximo verano o bien salir cedido, pues ya no podría alternar entre el primer equipo y el filial. Pero de momento se centra en acabar la temporada de forma exitosa con un Celta Fortuna que peleará por el ascenso a Segunda división, destacando que su paso por el conjunto nodriza celeste le está sirviendo para progresar. "Desde el primer día me encontré como jugador y tenemos un equipo muy unido, que creo que me ha ayudado bastante. Ahora me veo con mucha más madurez y con más confianza", afirmó.

El acertado cambio de Cartagena a Vigo

El ex canterano che, además, ya tuvo la oportunidad de jugar en la Categoría de Plata durante su cesión en el Cartagena, pero aquella experiencia no salió como esperaba y a mitad de temporada cambió de aires para marcharse también a préstamo al filial celeste, convenciendo plenamente para ganarse luego un contrato por tres campañas. "No te diría que salió mal, pero es cierto que nadie quiere que pasen este tipo de cosas, que es estar en puestos de descenso durante todo el año. No fue como uno hubiese querido, pero a veces tienes que dar un pasito atrás para encontrarte como jugador, meter goles, coger confianza, y creo que eso es lo que me ha pasado a mí".

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No cierra la puerta a un regreso al Valencia

Desde la distancia, además, Hugo González sigue muy pendiente del Valencia, que lo traspasó a coste cero pero se guardó un 30% de sus derechos de cara a una posible futura venta. Incluso, no descarta volver algún día. "Nunca hay que cerrarse puertas, nunca hay que decir que no. Si se tiene que dar, yo creo que se dará, pero actualmente formo parte del Celta y siento los colores a muerte", explicó.

Sin rencor y agradecido a Rubén Baraja

Además, el extremo no guarda un ápice de rencor al club che y piensa que si no tuvo más oportunidades fue responsabilidad suya. "No es una espinita, pero luego cuando ya no estás sí que piensas que te podrías haber esforzado un poco más, pero todo culpa mía. Yo estoy súper agradecido al cuerpo técnico de Baraja, he aprendido mucho y pienso que ese tiempo en primera división me ha servido para hoy en día también ser parte del futbolista que soy", apuntó, insistiendo en el cariño que le guarda a un conjunto che al que desea lo mejor.

Desea lo mejor para el Valencia

"A nadie le gusta ver a un equipo como el Valencia en una situación fea o que ves que le cuesta. La calidad técnica de sus jugadores es increíble y creo que tiene equipo para proponerse Europa o lo que necesiten, pero sí que es verdad que este año les ha costado arrancar", destacó, alabando también a la afición blanquinega: "Mestalla es increíble. Cuando estás abajo notas que la gente te empuja, y cuando no puedes más y no tienes fuerzas, ahí está la gente siempre para alzarte hacia la victoria".