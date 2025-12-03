La carta de presentación de Hugo González para que Giráldez no se olvide

El ex del Valencia ya debutó con el Celta de Vigo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y podría tener una nueva oportunidad este jueves ante el Sant Andreu. Viene de marcar un golazo de falta con el filial, el séptimo de la temporada

El Celta de Vigo visitará mañana jueves al Sant Andreu en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que Claudio Giráldez dará previsiblemente la oportunidad a los menos habituales. Entre ellos, podrían ganarse un sitio varios canteranos, como ya sucedió en la primera ronda frente al Puerto de Vega. Así lo demuestra la presencia en la sesión de este miércoles de Hugo González, Antañón, Óscar Marcos y Ángel Arcos, quienes ya saben lo que es jugar con el primer equipo, además de los porteros Coke y Marcos.

El caso más llamativo es el de Hugo González, que recibió el premio de estrenarse como titular en el anterior cruce copero gracias a su gran rendimiento con el Celta Fortuna. El resto de sus compañeros del filial citados para el entrenamiento realizado en A Madroa, sobre césped artificial, no superan los 19 años y son internacionales en dicha categoría. En el club celeste hay muchas las esperanzas depositadas en ellos y el propio Marco Garcés ha asegurado que necesitan vender no solo por la situación económica, sino para "generar espacios para que esos jugadores lleguen a Primera". Pero la estrategia es la de ir paso a paso, sin precipitar un salto que se espera más pronto que tarde.

Las opciones de futuro

Diferente, en cambio, es la situación del mencionado Hugo González, con contrato hasta 2028. No quiere decir que tenga prisa por alcanzar una elite que ya conoce, pues jugó 10 encuentros, 9 de ellos en LaLiga, con la camiseta del Valencia. Pero a sus 22 años (cumplirá 23 en febrero), es lógico pensar que el Celta Fortuna se le va quedando pequeño y el próximo verano, si no asciende a la primera plantilla, se le podría buscar una salida en forma de cesión, como se hizo el pasado curso con Javi Rueda, que aprovechó su préstamo en el Albacete para ganarse un billete de regreso.

Los números de Hugo González

También cabe la posibilidad de que el filial celeste ascienda a Segunda división y abrirse otro escenario diferente, pues actualmente es segundo en su grupo de Primera RFEF. Y buena culpa de ello la tiene el propio jugador valenciano, máximo goleador (7) y máximo asistente (4) del equipo que dirige Fredi Álvarez.

A las puertas de la que podría ser su segunda oportunidad con los 'mayores', la carta de presentación de Hugo Álvarez la pasada jornada fue un golazo de libre directo desde lejísimos ante el Real Avilés, que sirvió para iniciar la remontada celeste. No hay dudas de que es la gran estrella del filial y ahora su gran reto es convencer también a Giráldez de que puede tener sitio más arriba.

El acuerdo con el Valencia

Después de pasar la primera mitad del curso pasado a préstamo en el Cartagena, en Segunda división, Hugo González optó por recalar en el Celta en el mercado de enero, convenciendo de pleno a los técnicos después de firmar 5 goles y 3 asistencias en 13 partidos en Primera RFEF. Por ello, se procedió a su fichaje, que incluye el pago de una serie de bonus por rendimiento, reservándose además en Mestalla el 30% de su pase de cara a una futura venta.