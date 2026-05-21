Claudio Giráldez y la temporada del Celta: "Para mí ya es de matrícula de honor"

El entrenador analiza el curso firmado por el cuadro celeste, al tiempo que habla del legado que le gustaría dejar y del peso de la cantera

Claudio Giráldez ha hablado de la temporada que ha firmado el Celta de Vigo, quien por segunda vez de forma consecutiva se clasificó para Europa. Aunque todavía falta conocer la competición que disputará el último curso, para el técnico del cuadro celeste la nota "ya es es de matrícula de honor".

La jornada final, en la que el Celta de depende de sí mismo y juega en Balaídos contra el Sevilla FC, decidirá si es la Europa League o la Conference League el torneo que juegue el equipo. "Para mí, ya es de matrícula de honor. Creo que es una temporada que no se nos va a olvidar. Hemos conseguido volver a estar en Europa un año más, hemos llegado a cuartos de final de Europa League, y pienso que, encima, nos llevamos un aprendizaje a futuro tremendo por todo lo que hemos vivido dentro del equipo. Ojalá podamos sellarlo con el broche de oro, que sería jugar Europa League y que es lo que queremos", ha dicho Claudio Giráldez en una entrevista en La Voz de Galicia.

Claudio Giráldez habla de la historia y de la cantera del Celta de Vigo

Se da la circunstancia de que Claudio Giráldez, después de Víctor Fernández, es el segundo entrenador en la historia del Celta de Vigo en encadenar dos clasificaciones europeas. El maño logró hasta cuatro. "Un privilegio, un sueño, algo impensable. Soy muy consciente de la suerte que tengo de estar en este club, de poder ser el entrenador del equipo del que soy aficionado desde niño, en el que llevo trabajando once años y en el que me siento feliz y orgulloso. Solo soy una pata de esto, somos mucha gente trabajando", ha relatado el actual entrenador del Celta de Vigo.

También ha tratado el asunto de la cantera del Celta de Vigo, con un peso más que evidente en la composición de la plantilla de esta temporada que ha sido capaz de alcanzar Europa: "Llevamos mucho tiempo viendo y conociendo nuestra academia, sabiendo del potencial que teníamos en la cantera, con muchos jugadores destacados no solo por lo técnico, sino por la personalidad que tenían de la generación del 2000 al 2004. Evidentemente, no contábamos con un rendimiento tan alto por su parte, pero veíamos que podía haber generaciones seguidas que se podían colar en el equipo y, encima, en un momento también del club que lo permitía. Creo que era un momento oportuno".

En una mirada más a largo plazo, Claudio Giráldez fue cuestionado por el legado que le gustaría dejar cuando se marche del Celta de Vigo. "Ojalá podamos construir un equipo que se asiente en los puestos europeos y saneado. Ojalá podamos respetar a nuestros canteranos y saber que nunca podemos dejar de mirar hacia A Madroa. Que la gente me tenga el cariño que me tiene ahora cuando me vaya. Quiero que todo el mundo del club y todos los aficionados sientan que he hecho lo mejor para el equipo de mi vida. Soy un celtista más y ojalá podamos tener algún día algo más importante todavía que celebrar", ha contestado.