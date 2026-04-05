Guido Rodríguez, Gayà, Tárrega... el Valencia lamenta la derrota ante el Celta: "Ni antes éramos los mejores, ni ahora los peores"

Jugadores del conjunto de Carlos Corberán quisieron analizar el 'pinchazo' ante el equipo de Claudio Giráldez. Por ello, el club che se sitúa en la decimotercera posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 35 puntos, empatado con el Rayo Vallecano

El Valencia perdió tres puntos en la visita del Celta de Vigo a Mestalla. Pese a adelantarse en el marcador en el 12', los de Claudio Giráldez mostraron una gran versión en la segunda parte logrando tres goles en 25 minutos, obras de Ilaix Moriba, Fer López y Swedberg.

Tras ello, diferentes jugadores del conjunto de Carlos Corberán valoraron la derrota en el día de hoy, como fueron los casos de Tárrega, Gayà y Guido Rodríguez, que firmó un doblete y se estreno de cara a puerta con el club che.

Guido Rodríguez muestra su cabreo tras el 'pinchazo' en Mestalla

Por un lado, Guido Rodríguez comentó sus sensaciones, en DAZN, tras la derrota del Valencia frente al Celta de Vigo, apuntando la importancia de sus dos goles: "No sirven de nada, queríamos ganar y me voy con mucha bronca por el resultado. En la primera parte hicimos muchos esfuerzos, nos faltó tener más la pelota, que es como mejor defendemos. Lo pude hacer mejor en los dos primeros goles del Celta".

Además, el centrocampista del Valencia afirmó que "el tercer gol te cambia mucho, tenemos que seguir aprendiendo. Ni antes éramos los mejores, ni ahora los peores". Sobre su renovación, el jugador argentino destacó que está "contento, no estoy pensando en eso, estoy con bronca por el partido".

Tárrega destaca los dos goles del Celta de Vigo con los que remontaron el partido

Por otro lado, Tárrega, que fue titular por segundo partido consecutivo en el Valencia, explicó las claves del 'pinchazo' en Mestalla: "Jodidos por el resultado, hicimos muy buena primera parte. Pese a estar en bloque bajo estuvimos sólidos atrás y el Celta no sabía cómo hacernos daño. En esos dos minutos nos han remontado el partido y eso no puede pasar”.

En este sentido, Tárrega destaca que "nos han desorganizado con esos tres cambios. Tenemos que mejorar con balón y mantener la posesión para no estar todo el rato detrás del balón. Queríamos dar la continuidad del Sevilla, teníamos determinación pero no ha podido ser, tenemos más partidos por delante". Cabe destacar que Claudio Giráldez, antes de comenzar la segunda parte, dio entrada a Fer López, Swedberg y El Abdellaoui, con el marcador, en ese momento, reflejando el 1-0 a favor del Valencia.

Gayà explica cómo se encuentra tras jugar con máscara

Por último, Gayá, que jugó el partido de hoy ante el Celta de Vigo con máscara, hizo balance del encuentro: "En la primera parte, tuvimos disciplina sin balón, hemos corrido mucho pero nos faltaba tener posesiones más largas. Con balón no hemos estado finos y eso nos ha penalizado. Ellos, con esos tres cambios, han mejorado y nos ha costado adaptarnos. Hemos seguido intentándolo y nos ha costado contra un rival de mucha calidad".

Gayà mostró su decepción por no conseguir los tres puntos: "Queríamos el tercer partido ganado seguido en casa, se nos han escapado los puntos que queríamos darle a la afición. Ya nos toca centrarnos en el Elche y vamos a salir con todo".

Sobre jugar con máscara, Gayà ha afirmado lo siguiente: "Intentando ayudar. En la primera parte he tenido varios acciones, creo que tengo una herida en la nariz pero me ha ayudado a protegerme de lo que tengo en el pómulo”.