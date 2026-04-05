Claudio Giráldez fija el nuevo objetivo del Celta de Vigo: "Ahora, a soñar"

El técnico gallego mostró su alegría por sellar "virtualmente" la permanencia y ahora sí habla abiertamente de retos mayores: "La meta es jugar Europa el año que viene y vamos a pelear con todo"

Decisivo con sus cambios en el descanso para remontar el tanto inicial del Valencia, el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, hizo una particular lectura del triunfo obtenido en Mestalla al asegurar que el mismo les permite asegurar el primer objetivo, que no es otro que la permanencia, aunque en realidad su equipo se encuentra a un solo punto de la quinta plaza que a priori servirá como pasaporte a la Champions. Por ello, afirmó al mismo tiempo que ahora el objetivo es volver a sacar un billete continental.

“No voy a cambiar el discurso, intento ser de palabras. Virtualmente hemos conseguido el primer objetivo y ahora a soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas, que sería precioso volver a vivir un año como este”, destacó en rueda de prensa.

Saca pecho por los números lejos de Balaídos

Así, el preparador gallego le dio la enhorabuena a sus jugadores por certificar el “objetivo principal como club”. “Es un día importante por conseguirlo a falta de ocho jornadas y con el mejor registro de números fuera de casa del club, si no me equivoco”, añadió, destacando sobre el encuentro en sí que en la primera parte no estuvieron mal, si bien les hizo mucho daño el gol de Guido Rodríguez en el minuto 12 y no estaban teniendo la profundidad que les gustaría.

“Nos tenían bien estudiados. Nos ha costado ajustar en la primera parte y el cambio de sistema en la segunda les ha hecho perder la referencia de cómo defender en nuestro sistema habitual. En la primera parte, el Valencia ha salido muy agresivo, ha aprovechado sus situaciones de poder correr y ha defendido muy ordenado en bloque bajo”, analizó.

Elogios al Valencia y Corberán

“Hemos tenido la suerte de poder acertar en los primeros quince minutos de la segunda parte cuando Carlos no había hecho los cambios para ajustar. Hay que darle valor a lo que hace Carlos como entrenador, es intervencionista, da soluciones. Es complicado enfrentarte a un entrenador como él y una plantilla como la del Valencia. Hay que tener frialdad en los análisis más allá de los resultados”, agregó sobre su rival.

La lucha por la quinta plaza

“Si queremos soñar con Europa tienen que ser mejorables los registros, tenemos que seguir sumando, son ocho partidos muy complicados. A esta altura de la temporada nadie regala nada, el rival ha sido muy intenso en situaciones de duelos en la primera parte. Eso significa que cualquier rival va a ser complicado. No pongo ni un techo ni pongo un objetivo. El objetivo es jugar Europa el año que viene y vamos a pelear con todo. No siento que mis jugadores hayan tocado techo ni que quieran conformarse con esta puntuación”, sentenció al ser preguntado por la quinta plaza.

Ilaix Moriba y la charla clave de Giráldez

Por su parte, Ilaix Moriba desveló que Claudio Giráldez les dijo "un par de cosas" en el descanso, al que llegaron perdiendo por 1-0, y que en la segunda parte salieron decididos a por el triunfo. "Estamos demostrando este año que en campo contrario no somos fáciles. En el descanso el míster nos dijo un par de cosas y salimos a por la victoria. Llevamos todo el año igual y hemos demostrado que podemos competir en tres competiciones a la vez, nos gusta jugar cada tres días y esperemos el jueves sacar un buen resultado", destacó en DAZN el autor del gol del empate celeste, con la mente puesta ya en la ida de los cuartos de final de la Europa league ante el Friburgo en Alemania.