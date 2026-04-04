Fer López expresa su deseo de continuar en el Celta de Vigo, pero advierte: "No depende solo de mí"

El centrocampista madrileño está "muy contento" en el conjunto celeste, que tratará de retenerlo al menos una temporada más, pero es el Wolverhampton el que tiene la sartén por el mango

El Celta de Vigo tiene los cinco sentidos puestos en un ilusionante tramo final de temporada, con lo cuartos de la Europa League en el horizonte e inmerso en la pelea por una quinta plaza que a priori servirá de pasaporte para la Champions. Pero al mismo tiempo se trabaja en la planificación de la próxima campaña, siendo la continuidad de Fer López uno de los grandes objetivos marcados.

Las opciones que maneja el Celta de Vigo para retener a Fer López

Para ello ya se barajan diferentes fórmulas en Balaídos. Así, la opción más factible es la de negociar una nueva cesión con el Wolverhampton, donde tiene contrato hasta 2030, si bien cabe recodar que el club inglés ya se negó a aceptar un préstamo por una temporada y media, como pretendía el club gallego en la ventana de transferencias invernal. Pero no descartan ningún escenario. Ni siquiera la posibilidad de recomprarlo, aunque la dificultad es máxima.

Una vía sería la de plantear una cesión con opción de compra que pase a ser obligatoria bajo ciertas condiciones, pero lejos de los 23 millones de euros que pagaron los 'Wolves' el pasado verano. Para ello, una manera de compensar al club inglés sería la de ofrecerle mantener un importante porcentaje del centrocampista de cara a una futura venta.

En cualquier caso, en Vigo son conscientes de que no será sencillo retener al internacional sub 21, que ha dejado claro que le encantaría seguir vistiendo de celeste, aunque es algo que no está en sus manos. “Aquí estoy muy contento jugando con mis compañeros y muy contento con el cuerpo técnico, pero no depende solo de mí”, aseguró en Radio Marca.

No triunfó en la Premier League, pero le sirvió para madurar

Lo que sí tiene claro Fer López es que acertó al regresar al Celta en enero, después de una escasa participación en el fútbol inglés que, pese a todo, le ha servido para crecer en el plano personal. “Yo quería volver a ser feliz, a disfrutar y sobre todo a jugar al fútbol, que es lo que me hace feliz. He vuelto mucho mejor de lo que me fui. Allí trabajé muchísimo a nivel físico y también maduré mucho viviendo solo", afirmó.

"Preparado" para acabar la temporada por todo lo alto

Será en verano cuando toque negociar con el Wolverhampton. Pero mientras tanto, el centrocampista madrileño solo piensa en acabar la presente temporada de la forma más exitosa posible. "Es una temporada muy ilusionante. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha estado muy bien, pero ahora es donde se deciden las cosas importantes y estamos preparados”, apuntó.

Elogios a Claudio Giráldez y Aspas

Por otro lado, Fer López ensalzó la labor de un entrenador como Claudio Giráldez, que está confiando de manera importante en la cantera desde su llegada al primer equipo, ganándose su merecida renovación hasta 2028. "Es un loco del fútbol. Él y el cuerpo técnico preparan todos los partidos al milímetro. Muchas veces entrenamos lo que cree que va a pasar y luego pasa de verdad”, desveló, deteniéndose también en la figura de Iago Aspas.

"Cuando subes al primer equipo es casi como un dios, pero luego lo normalizas y es un compañero más y un amigo”, apuntó sobre el de Moaña, poniendo de relieve al mismo tiempo lo que supone jugar con el Celta de Vigo para un jugador formando en A Madroa. “Vivimos un poco en una burbuja y normalizamos cosas que no son normales. Cuando miras hacia atrás te das cuenta de lo difícil que es llegar hasta aquí”, sentenció.