Fer López, sobre su futuro y el Celta de Vigo: "No sé qué pasará en verano, lo único que sé es que estoy muy contento aquí"

El futbolista cedido en el Celta vuelve a encontrar su sitio y la felicidad bajo la batuta de Claudio Giráldez, a la espera de que su futuro se resuelve con un Wolverhampton en descenso

El Celta de Vigo vive un buen momento deportivo. La clasificación a Europa de cara a la siguiente temporada es el objetivo y, de momento, lo cumple con crece. Además, el equipo gallego se ha colado en los cuartos de final de la Europa League y ha mejorado sus registros en esta segunda vuelta. Las incorporaciones han sido claves, especialmente la de Fer López, que tras media temporada en el Wolverhampton, regresó cedido a Vigo. A las órdenes de Claudio Giráldez ha vuelto a encontrar su mejor versión y la continuidad que anhelaba, por lo que Fer López está muy feliz en el Celta, aunque desconoce que ocurrirá con su futuro.

El futuro de Fer López, en el aire

El centrocampista vuelve a brillar bajo la batuta de Claudio Giráldez que le ha devuelto la sonrisa al futbolista tras salir rumbo a la Premier League. "Había jugado veinte partidos en Primera División y ya pegar el salto sí que fue algo difícil de gestionar a nivel personal. También irte a una ciudad nueva, a vivir solo también, que venían mis padres y mis amigos, pero es complicado. Y sobre todo un fútbol totalmente distinto. Si a nivel deportivo estás bien, a nivel personal también estás contento. Pero, si ni a nivel personal estás muy contento, ni a nivel deportivo, al final fue una parte complicada. Pero creo que para estar contento también tienes que pasar malos momentos. De eso se aprenden muchas cosas. A nivel personal, me ha venido muy bien irme fuera para espabilar un poco también", comenzaba destacando Fer López en una entrevista a los compañeros de EFE.

Pero en Vigo, la situación es totalmente diferente. Fer López vuelve a ser el futbolista que deslumbró a Europa en la pasada campaña y por el que el Wolverhampton hizo un esfuerzo millonario por su fichaje. Sin haberse adaptado al fútbol inglés, con el equipo amarillo en descenso y brillando en Vigo, Fer López aún no sabe que le deparará el futuro, aunque destaca que está muy feliz en el Celta. "Sí. Ahora estoy muy contento ahí. No sé qué pasará en verano. Lo único que sé es que estoy muy contento aquí", subraya el futbolista.

Fer López se reinventa en el Celta de Vigo

Además, la cesión en el Celta también le está sirviendo a Fer López para reinventarse sobre el terreno de juego, ya que Claudio Giráldez lo está usando en diferentes posiciones buscando la adaptabilidad del futbolista para casos concretos. "Estoy cambiando mucho de posición. El otro día jugué ahí de medio centro por la izquierda, hoy mismo jugaba de medio centro por la derecha, de media punta por derecha… Al final son muchas posiciones. Sí que es verdad que en la izquierda quizás me siento un poco incómodo, porque es un poco todo al revés, los giros… Pero yo, con tal de jugar, me da igual. Es verdad que estoy más cómodo de enganche por la derecha. También jugar en distintas posiciones te hace un jugador más completo. En cuantas más juegues, mejores características tengas y más partidos puedas jugar, mejor para ti", sentencia.