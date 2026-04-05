Corberán responde a los pitos de Mestalla: "Entiendo el cabreo de la afición porque tenían ilusión"

El técnico del Valencia asumió su responsabilidad en la derrota ante el Celta de Vigo y cree que su equipo "no tuvo la solidez necesaria dentro del área" para evitar la remontada del cuadro gallego

El Valencia vio frenada sus aspiraciones europeas ante un Celta de Vigo que remontó el tanto inicial de Guido Rodríguez y se llevó la victoria de Mestalla, dejando al cuadro che a los mismos puntos del descenso, seis, que de la séptima plaza, la cual tiene muchas papeletas de otorgar un billete continental.

La felicidad que reinaba al descanso, con el 1-0 momentáneo, se tornó en pitos tras los goles del cuadro gallego, señalando especialmente a Carlos Corberán, que respondió al 1-2 con cuatro cambios de una tacada que no dieron el resultado esperado. “Lamentablemente hoy no hemos sabido manejar la posibilidad que teníamos cuando marcamos. Cuando nos adelantamos, el Celta ha ido cogiendo el balón aunque no nos hacían daño. Defensivamente estuvimos más o menos sólidos. En la segunda parte quisimos dar un paso adelante y ellos hicieron cambios. No tuvimos la solidez que hay que tener en las acciones dentro del área y se nos ha ido el partido en esos primeros 15 minutos. El equipo ha levantado esa dinámica pero ellos nos han metido el tercer gol y ya era muy difícil”, explicó el preparador de Cheste en su análisis del encuentro.

La explicación de los cambios realizados

Corberán se vio sorprendido por el triple cambio de Claudio Giráldez en el descanso y tardó más tiempo en hacer sus sustituciones para tratar de dar más mordiente a un Valencia que tras el gol apenas dispuso de más ocasiones hasta la recta final. “Antes de hacer los cambios se nos veía que con el 5-3-2 el equipo estaba hundido. Hemos cambiado a la línea de cuatro y he puesto puntas frescos, pero aun así hemos encajado el tercero. El equipo ha estado mejor pero no ha llegado la reacción hasta la última jugada”, añadió el técnico che sobre un partido que dejó fríos a los aficionados locales.

Agradece el apoyo de la grada

Pese a ello, el entrenador valencianista quiso agradecer el calor de la grada y mostró su pesar por no poder corresponderles. "Entiendo el cabreo de la afición porque tenían ilusión. Para ellos ha sido decepcionante. El apoyo que nos han dado con el 1-0 ha sido tremendo pero no hemos podido darle una alegría. Ha sido responsabilidad nuestra no mantener la ventaja", señaló en los micrófonos de DAZN.

Mira ya al partido ante el Elche

Ahora toca ya mirar al siguiente choque ante un Elche que llegará en puestos de descenso, por lo que el triunfo se antoja obligatorio para no tener que volver a mirar abajo en las últimas jornadas del campeonato. “Nos centramos en cada partido. Cuando el rendimiento no es el que queríamos nos queda la decepción, pero sabiendo las cosas que tenemos que mejorar. Y a partir de ahí, corregir para el próximo partido", sentenció.

Guido Rodríguez: "Ni antes éramos los mejores ni ahora los peores"

Por su parte, Guido Rodríguez señaló que ni antes eran tan buenos, en referencia a las tres victorias en los últimos cuatro encuentros, ni ahora tan malos, tras frenar la buena dinámica en la que se encontraban. "En la primera parte hicimos muchos esfuerzos, cubrimos bien, pero nos faltó tener un poco más el balón para defender mejor. En la segunda parte nos llegaran pronto los dos goles, pude hacer más en los dos y estoy con mucha bronca. El tercer gol te cambia todo mucho. Tenemos que seguir aprendiendo, trabajando y seguir por el mismo camino porque ni antes éramos los mejores ni ahora los peores y tenemos que seguir unidos", señaló a DAZN.

El internacional argentino, que se estrenó como goleador en el Valencia al anotar los dos tantos de su equipo, señaló al respecto que "no sirven de nada los dos goles, queríamos ganar y al final con mucha bronca por el resultado". Por otro lado, preguntado por su continuidad en el club, afirmó que "estoy contento pero ahora no pienso en eso, es un placer jugar acá y lo vamos a intentar hacer mejor para la alegría de la gente".