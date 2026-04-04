El Valencia apunta a la Bundesliga para reforzar su lateral derecho con una oportunidad de mercado

El club che suma un nuevo nombre a su agenda para reforzar una posición en la que se avecinan cambios. Vigila de cerca a Omar Traoré, que acaba contrato con el Heidenheim el 30 de junio y podría llegar gratis, aunque tiene más pretendientes

El Valencia trabaja en la planificación de la próxima temporada con muchos frentes abiertos. En Mestalla han cerrado ya los fichajes a coste cero del central neerlandés Justin de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng, al tiempo que se trabaja en la continuidad de varios jugadores que acaban contrato en junio, cedidos incluidos, siendo la renovación de Guido Rodríguez una de las cuestiones prioritarias. Pero también existe una evidente necesidad en el lateral derecho y son varios los nombres que se manejan para reforzar dicha posición.

La situación en el lateral derecho del Valencia

En estos momentos son tres los jugadores del plantel che que se desenvuelven en el costado diestro de la zaga, pero ninguno de ellos convence del todo. El único que tiene firmado un año más es Dimitri Foulquier, que lo hizo el pasado verano hasta 2027 pese a los recelos que hubo al respecto. Pero a sus 33 años, y tras la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano el pasado mes de febrero, existen muchas dudas con respecto a su rendimiento.

En su lugar, una vez tramitada su baja federativa, el valencia decidió firmar a Renzo Saravia. Pero el ex del Atlético Mineiro llegó fuera de forma y ni siquiera ha debutado aún. Desde hace semanas viene siguiendo un plan específico de trabajo con el que no ha logrado convencer a Carlos Corberán, que viene apostando por Unai Núñez como recurso de urgencia en la citada demarcación cuando Thierry Correia no ha estado disponible.

El portugués, al igual que el argentino, acaba su vinculación el próximo 30 de junio. Y aunque en un primer momento se dieron los pasos para tratar de renovarlo, sus constantes lesiones y su irregular rendimiento han paralizado esta vía. Es más, ya cuenta con pretendientes para marcharse como agente libre, como el PSV Eindhoven, mientras el Valencia intensifica su búsqueda de nuevos refuerzos que den un salto de calidad en el lateral diestro.

Omar Traoré se suma a Maffeo o Víctor Gómez

Uno de los mejor colocados es Pablo Maffeo, que enfila su último año de contrato con el Mallorca. Pero también ha habido consultas para conocer la situación de Víctor Gómez, ex del Espanyol que ha encontrado la regularidad en el Sporting de Braga. Junto a ellos, el último en salir a la palestra es Omar Traoré, defensor alemán que quedará libre después de tres temporadas en el Heidenheim, donde suma 25 encuentros y dos asistencias esta campaña.

La competencia por Omar Traoré

De origen togolés, el zaguero de 28 años ha desarrollado toda su carrera en clubes modestos del país germano, como Rödinghausen, Uerdingen y Osnabrück, dando el salto a la Bundesliga de la mano de su actual equipo, con el que ha disputado 100 partidos en total. Esto le ha colocado en el radar de otros clubes más potentes como el Hertha Berlín, que antes debe dar salida a otro lateral en su plantilla. Pero también desde fuera de Alemania están pendientes a lo que puede considerarse una oportunidad de mercado, pues tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros pero su fichaje sería gratis.

Así, según Sky Sports, además del Valencia, la Lazio también ha mostrado su interés, por lo que en Mestalla ya saben que no están solos en la carrera por Omar Traoré en caso de ser el elegido. Lo que sí es seguro que la dirección deportiva valencianista trabaja para apuntalar un puesto para el que también se contactó en enero con el joven serbio Kosta Nedeljkovic, cedido por el Aston Villa en el RB Leipzig, si bien no había fichas disponibles.