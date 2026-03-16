Renzo Saravia pide paso en el Valencia: los factores que acercan su debut

El argentino está cada vez más cerca del tono físico adecuado y podría aprovechar las dudas que viene ofreciendo Thierry Correia en el lateral diestro

El Valencia volvió a las andadas en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Después de dos victorias consecutivas, la visita al colista se presentaba como una ocasión propicia a priori para despegarse casi definitivamente del descenso, ahora a seis puntos, y alimentar el sueño de Europa. Pero los de Corberán salieron derrotados en un encuentro que en un principio pareció traer consigo una daño colateral en forma de baja asegurada para la 'final' de la próxima jornada ante el Sevilla FC.

Thierry Correia vio la cartulina amarilla y en un principio se dio por hecho que la misma acarreaba suspensión. Pero lo cierto es que se trata de la cuarta amonestación sufrida por el portugués, que queda de ese modo apercibido. Sin embargo, esto no quita que poco a poco vaya pidiendo paso en el flanco diestro de la zaga Renzo Saravia, que aterrizó hace ya tres semanas para cubrir la baja de larga duración de Foulquier, que tuvo que ser operado, y todavía no se ha estrenado con la camiseta valencianista.

Ganas de verlo en acción

Después de que los fichajes invernales de Guido Rodríguez, Unai Núñez y Umar Sadiq hayan elevado el nivel del equipo, hay ganas de ver en acción al veterano defensor argentino, que a sus 32 años podría aportar también un extra de experiencia al equipo che para afrontar esta decisiva recta final de temporada. Además, el rendimiento que viene ofreciendo Thierry tampoco es el deseado y eso, unido al hecho de que esté a una tarjeta de la suspensión, acerca el estreno del que fuese internacional albiceleste.

Más de tres meses sin jugar

Pero la gran pregunta es, ¿cómo se encuentra Saravia? Y es que lo cierto es que el último fichaje del Valencia no juega un partido oficial desde el pasado 7 de diciembre, como titular ante el Vasco da Gama. A finales de ese mes acabó su contrato con el Atlético Mineiro y pese a trabajar durante casi dos meses por su cuenta, la realidad es que no arribó a Mestalla con un buen tono físico. Por ello, aunque se estrenó en la lista frente al Alavés y repitió frente al Oviedo, vio ambos encuentros desde el banquillo.

La explicación de Carlos Corberán

"Cada semana está en mejores condiciones. La pretemporada que ha tenido que hacer con nosotros es exprés, no hay tiempo, había que tratar de ajustarlo lo antes posible. El equipo lo necesita. Y el segundo matiz es que en una pretemporada normal tú juegas partidos amistosos para ganar ritmo competitivo y ahora no tienes esa posibilidad. El entrenamiento aumenta aún más la importancia. Está cada vez más cerca de adquirir el nivel físico para ayudar al equipo", aseguró al respecto Corberán en la previa del duelo en tierras asturianas.

El objetivo de Saravia

Por tanto, las opciones del argentino de enfundarse al fin la elástica che van creciendo de forma importante. No habría que descartar incluso que tenga su primera oportunidad en el Sánchez-Pizjuán. Por delante tiene 11 'finales' para mostrarse y tratar de convencer al club de que puede tener un sitio en la plantilla del próximo curso, pues ya dejó claro que su intención es aprovechar estos meses para ganarse la continuidad.